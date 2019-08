Antti Rinne: Aktiivimallin purusta on yhteisymmärrys hallituksessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos leikkurilla osoitetaan olleen työllisyysvaikutuksia, tilalle täytyy pääministerin mukaan löytää korvaavia toimia.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) muistuttaa, että työttömyysturvan aktiivimallin leikkurin purusta on sovittu jo hallitusohjelmassa.

– Se olisi tullut valtiovarainministerin budjettiesitykseen, jos (lakiesitys) ei olisi lähtemässä lausunnoille huomenna. Jos sillä on budjettivaikutuksia, se tulee budjettiriihessä esiin, Rinne sanoi SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

SAK huomautti eilen, ettei valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) budjettiesityksessä mainita aktiivimallin lakkauttamista ja vaati aktiivimallin purkamisesta päätöstä budjettiriihessä.

Rinteen mukaan hallituksessa on yhteisymmärrys siitä, että aktiivimallin leikkuri puretaan.

Rinteeltä kysyttiin vielä, aikooko hallitus odottaa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimusta aktiivimallin työllisyysvaikutuksista. Tutkimuksen odotetaan valmistuvan lokakuussa.

Rinne korosti jälleen, että aktiivimallin leikkuri puretaan, eikä sitä käytetä 1.1.2020 jälkeen.

– Jos leikkurilla osoitetaan olleen työllisyysvaikutuksia, on aivan selvää, että hallitusohjelman kirjaus tarkoittaa sitä, että sille täytyy löytää korvaavia toimenpiteitä. Minulla on oma käsitys tällä hetkellä, että leikkuri ei ole lisännyt tai vähentänyt työllisyyttä. Sillä ei ole työllisyysnäkökulmasta ollut mitään vaikutusta, mutta se on aidosti epäoikeudenmukainen järjestelmä, Rinne sanoi.

Leikkuri on hänen mukaansa leikannut kymmeniä miljoonia euroja ostovoimasta.

