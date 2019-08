Antti Kaikkonen: Torjun kokoomuksen Nato-näkemyksen

Puolustusministerin mukaan sotilasliittoihin kuulumattomuus on lähtökohta.

Suomen tulee jatkossakin pysyttäytyä sotilasliittojen ulkopuolella, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoo.

Antti Kaikkonen otti aiheeseen kantaa sen jälkeen, kun kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi keskiviikkona, että kokoomus ajaa Suomen hakeutumista Naton jäseneksi.

– Torjun kokoomuksen näkemyksen NATO-kysymyksessä. On kuitenkin hyvä, että he kertovat linjastaan. Nyky-Suomessa on voitava keskustella ulko- ja turvallisuuspolitiikasta menneitä aikoja avoimemmin, vakavasti ja reilusti. Arvostan sitä, että tasavallan presidentti (Sauli) Niinistö on edistänyt tätä keskustelua muun muassa isännöimillään vuosittaisilla Kultaranta-keskusteluilla, Kaikkonen kirjoittaa blogissaan.

Antti Kaikkosen mukaan Nato-yhteistyötä voidaan tulevaisuudessakin harjoittaa, mutta ”Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähtökohdaksi kelpaa edelleen kansainvälinen yhteistyö ja sotilasliittoihin kuulumattomuus”.

– Natoon hakeutumisen suunnitelmia ei ole näköpiirissä. Olen yhteistyön kannattaja, mutta viisaus ”Nato-kortti on parempi pitää kädessä kuin pelata” on mielestäni oikein osuvasti todettu, Kaikkonen sanoo.

Tärkeintä on maamme lähialueiden vakauden ylläpitäminen. Suomen pitää edistää rauhaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiokehitystä niin lähialueillamme kuin maailmallakin.