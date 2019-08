Petteri Orpo: Suomi osaksi Natoa

Petteri Orpon mukaan Suomi on erottamaton osa läntisiä liberaaleja demokratioita.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan viimeisten vuosikymmenien, ja erityisesti 2010-luvun aikana maailma on muuttunut pienemmäksi ja keskinäisriippuvaisemmaksi kuin koskaan aiemmin. Esimerkiksi talouden osalta Suomi nousee ja laskee maailmantalouden mukana.

Hän totesi, että on asioita, joita voimme tehdä itse, mutta paljon on asioita, jotka tapahtuvat Suomen ulkopuolella ja koskettavat meitä.

– Siksi Suomen on äärimmäisen tärkeää olla mukana kaikissa niissä pöydissä, joissa meidän asioistamme päätetään. Viimeinen pöytä, jossa Suomi ei ole mukana, on Nato. Kokoomus tulee tekemään määrätietoisesti töitä, jotta Suomi liittyisi osaksi Natoa, länsimaista puolustusratkaisua, Orpo sanoi Turussa tiistaina.

Hän katsoo, että kansainvälinen yhteistyö on lähtökohtaisesti hyvä asia.

– Lisääntynyt keskinäisriippuvuus vähentää konfliktien uhkaa, erikoistuminen taloudessa lisää hyvinvointia ja tiivistyvä yhteistyö mahdollistaa rajat ylittävien ongelmien ratkaisun. Meille kansainvälisyys ja isänmaallisuus eivät ole poissulkevia, vaan toisiaan tukevia asioita.

– Meidän mielestämme tämä maa ja sen vapaat arvot ovat puolustamisen arvoisia. Niiden puolustamista varten kunnioitamme lakia ja järjestystä sekä arvostamme puolustusvoimia, joiden tehtävänä on turvata tämän maan säilyminen vapaana, Orpo sanoi.

Kontrolliväkivalta ei kuulu Suomeen

Maahanmuuton osalta Orpo totesi, että meidän on pidettävä huoli, ettei 2015 kriisi pääse enää toistumaan.

– Se ratkaistaan eurooppalaisella yhteistyöllä. Euroopalla on oltava pitävät ulkorajat sekä yhteinen tehokas turvapaikka- sekä palautuspolitiikka. Lisäksi tarvitaan massiivisia toimia lähtömaiden auttamiseksi.

Orpo totesi, että Suomen on kannettava kansainvälinen vastuunsa ja otettava osamme pakolaisista.

– Kotimaassa oleellista on kotouttaa ne ihmiset, jotka ovat turvaa saaneet osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Työllistyminen on avain kotoutumiseen ja se on kaikkien etu. Pakolaistaustaisten maahanmuuttajien työllisyysaste on saatava ylös. Lisäksi Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa.

Kokoomusjohtajan mielestä suomalaisen lakien ja arvojen oppiminen on välttämätöntä.

– Esimerkiksi kontrolliväkivalta tai naisten oikeuksien rajaaminen ei kuulu Suomeen, eikä pitäisi kuulua mihinkään muuallekaan. Suomi on vapaa yhteiskunta, jonka keskeisimpiin arvoihin kuuluu se, että tytöillä ja pojilla on samat oikeudet, Orpo linjasi.