Anne-Mari Virolainen: Kyse on vastuullisesta taloudenpidosta

Ministerin mukaan olennaista on huolehtia siitä, että ihmisillä on töitä.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen joutuu vaalikentillä joskus vastaamaan, mikä erottaa hänen puolueensa eli kokoomuksen Sdp:stä.

Virolainen sanoo kokoomuksen olevan vastuullisen taloudenpidon puolue.

– Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää pitää huolta siitä, että ihmisillä on töitä. Tällä vaalikaudella me olemme onnistuneet siinä tosi hyvin, Anne-Mari Virolainen toteaa.

– Me luotamme ihmisiin, emme järjestelmään sinänsä. Uskomme siihen että ihmiset osaavat itse tehdä päätöksiä.

– Sitten pitää pitää huolta myös siitä, että ihmisillä on mahdollisuus uudistua, uudistaa, ja silloin puhutaan koulutuksesta, oppimisesta, sivistyksestä yleensäkin. Ja on aikamme suurin haaste, joka liittyy ilmastonmuutokseen. Meidän on huolehdittava, että pystymme kehittämään myös ilmastokestäviä, ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Olen ollut valtavan iloinen kun olen saanut kiertää suomalaisten yritysten kanssa ympäri maailmaa: meillä on oikeasti osaamista vastata ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Kokoomus on ollut pitkään hallituksessa. Eikö puolueelle kuulu paljon vastuuta epäkohdista?

– En kiellä etteikö joitain uudistuksia olisi pitänyt tehdä rivakammin, ja olisi pitänyt saada niitä maaliinkin menemään – kuten nyt sosiaali- ja terveysuudistus. Siinä yritimme ehkä haukata liian ison palan kerralla. Kunnianhimon taso oli valtavan korkea.

Virolainen toivoisi jokaisen miettivän tykönäänkin, mitä voi tehdä auttaakseen naapuria tai kaveria:

– Voinko auttaa, jos huomaan että jollakulla on kurjaa? En luota siihen, että viranomaisvalvonnalla me hoitaisimme kaikki asiat. Luotan lähimmäisenrakkauteen ja lähimmäisen vastuuseen, Anne-Mari Virolainen kuvailee.

Oikein! Ihmisten tarvitsemista palveluista tässä on kysymys. Keskitytään niihin. Ei uusia vaaleja, ei uusia virkoja, ei uusia veroja. #kokoomus #eduskuntavaalit2019 https://t.co/TuJ2ShAvdP — Anne-Mari Virolainen (@AMVirolainen) March 14, 2019