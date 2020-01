Tietyt geenit palkitsevat alkoholin juomisesta

Liverpoolin yliopiston tutkimuksen mukaan tiettyjen geenien yhdistelmä voi tehdä alkoholin nauttimisesta erityisen palkitsevaa. Vaikutus on samalla yhteydessä alkoholismin riskiin.

Tohtori Andrew Thompsonin johtama tutkimusryhmä kävi läpi kymmenien tuhansien ihmisten DNA:ta ja alkoholinkulutusta. Runsaan kulutuksen rajaksi määriteltiin miesten osalta vähintään 50 annosta viikossa ja naisilla 35 annosta. Määrä vastaa miehillä viittä pulloa viiniä ja naisilla kolmea ja puolta pulloa viikossa.

Ryhmään kuuluvilla havaittiin kuusi samaa geenimuunnosta. Muunnokset ovat yhteydessä aivojen palkitsemismekanismeihin, eli alkoholin nauttiminen voi aiheuttaa henkilöille muuta väestöä suurempaa nautintoa.

Yksi geeneistä hidasti alkoholin aineenvaihduntaa, mikä mahdollistaa suuremman juomamäärän nauttimisen ennen pahoinvointioireita.

Tutkijat huomauttavat, että alkoholin liikakäytön on jo aiemmin osoitettu olevan osittain perinnöllistä ja osittain ympäristötekijöiden aiheuttamaa. Alkoholinkäytön aloittaminen nuorena on yhteydessä aikuisiän alkoholismiin.

– Tutkimusalue on tärkeä, sillä runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyy ylipainoa, korkeampaa kuolleisuutta ja muita yhteiskunnallisia vaikutuksia, professori Sir Munir Pirmohamed toteaa Science Advances -julkaisussa.

The #genomics associated with heavy alcohol consumption, including functional assessments and evidence supporting a causal relationship with lung #cancer https://t.co/SNNEcJoqh6 @ScienceAdvances @uk_biobank by @LivUni Andrew Thompson, @MPUoL and their colleagues @livuninews pic.twitter.com/WK3SjufZDK

