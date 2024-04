YTK-kassalle alkuvuonna yli 20000 uutta jäsentä

YTK Työttömyyskassa kertoo tiedotteessa, että uusia jäseniä on tässä vaiheessa vuotta liittynyt jo 20 800. Viime vuonna vastaavana aikana jäseniä oli liittynyt noin tuhat vähemmän.

YTK:n keskimääräinen liittyjien määrä vuosittain on hieman yli 50 000. Koronavuosi 2020 oli poikkeus, silloin liittyi lähes 90 000 uutta jäsentä. Nettokasvu YTK:ssa on noin 10 000 jäsenen paikkeilla vuosittain, eli jäseniä myös vaihtaa kassaa, jää eläkkeelle tai siirtyy yrittäjäksi.

Tänä vuonna alkuvuosi on kuitenkin näyttänyt hieman aiempaa erilaiselta myös siksi, että helmikuun jäsenkasvu oli selvästi suurempi kuin monena edellisenä vuotena. Samoin tietyistä kassoista YTK:n jäseniksi siirtyminen on näyttänyt olevan alkuvuonna aiempaa suurempaa.

– Sekä teollisuuden työntekijöitä että korkeakoulutettuja on ollut meidät valinneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin aiemmin, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Myös työttömyyskassat ovat olleet esillä käynnissä oleviin lakkoihin liittyen, vaikka ne eivät olekaan niissä osapuolia.

– Paljon puhutaan myös YTK:sta nyt lakkojen yhteydessä, mutta totuus on se, että meidän jäsenmäärämme kasvu perustuu aivan muuhun kuin työmarkkinoiden kärhämiin. Kasvumme salaisuus on se, että jäsenemme suosittelevat hyvän palvelumme vuoksi jäsenyyttä tuttavilleen ja perheenjäsenilleen. Tämä on vuodesta toiseen jäsenkyselyidemme osoittama fakta, Hänninen kertoo.

Jäseniltä kysyttäessä YTK:n vahvuuksia ovat riippumattomuus ja edullisuus. Hintamielikuvaan vaikuttaa erityisesti YTK:n täysjäsenyyden hinta.

– Kassan ja YTK Työelämän yhteishinta on vuodessa 129 euroa. Tällä saa kaiken työelämässä ja sen käänteissä tarvittavan, kassajäsenyydestä laajaan lakipalveluun.