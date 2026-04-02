Yritykset Venäjällä saivat määräyksen lähettää työntekijöitään sotaan

Venäjän Rjazanin alueella Moskovasta kaakkoon viranhaltijat vaativat alueen yrityksiä valitsemaan työntekijöidensä joukosta ehdokkaita sopimussotilaiksi. Kuvernööri Pavel Malkovin allekirjoittama määräys on julkaistu virallisessa tiedonvälitysportaalissa. Conflict Intelligence Team välitti siitä tiedon julkisuuteen.

Määräyksen mukaan yritysten, joissa on 150–300 työntekijää, täytyy lähettää kaksi ehdokasta sotaan. Jos työntekijöitä on 300–500, on lähetettävä kolme, ja jos työntekijöitä on yli 500, täytyy sotaan lähettää viisi työntekijää. Yrityksen omistajuudella ei ole merkitystä. Vaatimus on ollut voimassa maaliskuun 20. päivästä alkaen ja jatkuu 20:nteen syyskuuta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

Määräyksessä viitataan Vladimir Putinin vuonna 2022 antamaan kahteen säädökseen. Ensimmäinen koski Ukrainalta miehitetyille alueille asetettavaa sotatilalakia ja toinen sen toimeenpanoa näillä alueilla. Säädökset antavat Venäjän alueiden johtajille vallan ryhtyä toimiin asevoimien tarpeiden täyttämiseksi. Rjazanin alue oli ensimmäinen, jossa yrityksiä kehotettiin värväämään työntekijöitään sotaan.

Samaan aikaan Venäjän tiede- ja korkeakouluministeri Valeri Falkov on asettanut maan suurimpien yliopistojen rehtoreille tavoitteeksi lähettää ainakin kaksi prosenttia opiskelijoistaan sotaan. Viime vuonna yliopistoihin kirjoittautui 2,2 miljoonaa miestä. Jos rehtorit noudattavat hallituksen vaatimuksia, puolustusministeriön sopimuksen allekirjoittaa vähintään 44 000 opiskelijaa. Jos teknilliset korkeakoulut liittyvät mukaan, määrä nousee 76 000:een.

Viime päivinä Putinia lähellä olevat henkilöt ovat kieltäneet, että mitään liikekannallepanoa olisi suunnitteilla.