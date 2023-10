Yrittäjiltä vastaus ay-liikkeelle: Ei kannattaisi sahata omaa oksaa

Suomen yrittäjien hallituksen mukaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen pitää toteuttaa hallitusohjelmaan kirjatut työmarkkinauudistukset tinkimättömästi.

– Hallituksen historiallinen tehtävä on tervehdyttää Suomen julkista taloutta ja toteuttaa vuosikausia tekemättä jääneet työmarkkinauudistukset. Ilman reformeja työllisyysasteemme ei nouse eikä vaarallista tahtia velkaantuva julkinen taloutemme oikene. Uudistukset ovat tärkeitä myös yritysten kasvulle ja kilpailukyvylle, Suomen yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoo tiedotteessa.

Ammattiyhdistysliike on arvostellut ankarasti hallituksen kaavailemia uudistuksia ja järjestänyt tälläkin viikolla uudistuksia vastustavia ulosmarsseja ja mielenosoituksia.

– On vaikea ymmärtää ay-liikkeen toimintaa. Jos meillä ei ole työnantajayrittäjiä, ei ole myöskään palkansaajia. Yrittäjä ja palkansaaja ovat samassa veneessä. Ei kannattaisi sahata omaa oksaa vaan antaa tilaa sille vahvalle luottamukselle, joka työpaikoilla vallitsee, Salminen muistuttaa.

Yrittäjien hallitus korostaa, että hallituksen kaavailemat työmarkkinauudistukset ovat kansainvälisessä vertailussa maltillisia. Suomessa tehdään uudistuksia, joita on tehty Suomen kilpailijamaissa vuosia tai jopa vuosikymmeniä sitten.

Yrittäjien hallitus korostaa, että työmarkkinauudistuksia on tehtävä monesta syystä: julkinen talous velkaantuu nopeasti, rakenteellinen työttömyys on korkea, työnantajayrittäjien määrä on Suomessa romahtanut, noin 300 000 ihmistä on työvoiman ulkopuolella laajan työttömyyden lisäksi, konkurssimäärät ovat kasvussa ja nykyinen työelämän säätely syrjii järjestäytymättömiä yrityksiä ja työntekijöitä.

– Joissakin asioissa – kuten paikallisen sopimisen edistämisessä – hallituksen pitäisi olla ohjelmaansa rohkeampi, mutta vähintään hallitusohjelman kirjaukset on vietävä maaliin, Salminen sanoo.