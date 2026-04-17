HS: Opposition väitteet köyhyydestä eivät ole totta

Eduskunnassa käsiteltiin keskiviikkona vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n välikysymystä köyhyydestä ja elinkustannusten noususta.

Helsingin Sanomien mukaan tilastot eivät tue kaikkia opposition väitteitä köyhyydestä.

Välikysymyksessä esimerkiksi väitetään, että Suomessa on nyt köyhyyskriisi. Tilastojen perusteella ei kuitenkaan HS:n mukaan voida sanoa suoraan, että köyhyys olisi noussut juuri Petteri Orpon (kok.) hallituksen aikana. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien suomalaisten määrä kasvoi nimittäin jo edellisen hallituksen aikana, jolloin välikysymyksen jättäneet puolueet olivat vallassa.

Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori Heikki Hiilamon mukaan Suomessa ei ole köyhyyskriisiä.

– Jos katsotaan köyhyysmittareita, esimerkiksi toimeentulotuen saamista, niin enemmän se on ollut hidasta heikentymistä, joka liittyy yleiseen taloustilanteeseen. Ja jonkun verran sosiaaliturvan säästöihin, hän sanoo HS:lle.

Heikki Hiilamo torjuu myös vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelaisen välikysymyskeskustelussa esittämän väitteen, että ”julkiset palvelut on leikattu henkihieveriin”. Tämä ei Hiilamon mukaan ole totta.

– On ihan totta, että sosiaali- ja terveyspalveluihin on aika niukasti rahaa. Mutta jos ajatellaan vaikka kouluja ja päiväkoteja, niin kyllä ne ovat kohtuullisen hyvin resursoituja, hän toteaa HS:lle.

