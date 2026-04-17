Verkkouutiset

Kansanedustajan mielestä sote-valiokunnassa halvennetaan demokratiaa

Tere Sammallahden mukaan asioiden käsittelyä pitkitetään tahallaan.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoushuone eduskunnassa. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoushuone eduskunnassa. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on Iltalehden mukaan ajautunut jälleen niin riitaisaan tilanteeseen, että eduskunnan varapuhemies Paula Risikko (kok.) kävi keskiviikkona kokouksessa.

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) hämmästelee sote-valiokunnan jäsenten toimintaa.

– Ja taas joutuu eduskunnan puhemiehistö lapsenvahdiksi, kun tuttu vassari-show pyörii sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Osa valiokunnan hallituspuolueiden kansanedustajista on IL:n mukaan tyytymättömiä siihen, että asioita käsitellään heidän mukaansa liian hitaasti ja viivytellen. Kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (vas.) puolestaan syyttää kansanedustaja Pia Sillanpäätä (ps.) asiattomasta käyttäytymisestä, jonka Sillanpää kiistää IL:lle.

SDP:n kansanedustaja Krista Kiurun johtama valiokunta on ajautunut toistuvasti riitoihin. Aiemmin tilanne on vaatinut myös eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon (ps.) läsnäoloa kokouksessa.

– Tietoista jarrutusta, kokousteknistä kikkailua, yhteisesti sovittujen pelisääntöjen rikkomista, työpaikkakiusaamista. Uskomatonta demokratiamme halventamista, Tere Sammallahti toteaa.

