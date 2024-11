Byrokratia esti tuhansien yrittäjien työnteon

Sosiaali- ja terveysalan yritysten rekisteröintihakemusten käsittely on ollut pahasti ruuhkautunut.

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen, joka mahdollistaa väliaikaisesti sen, että soten itsenäiset ammatinharjoittajat ja yksityiset palveluntuottajat voivat aloittaa toimintansa heti jätettyään hakemuksen Soteri-nimiseen rekisteriin.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) mukaan valvontalain korjaus mahdollistaa sote-yrittäjien pääsyä lupajonoista töihin.

– Edellisen hallituksen säätämän rekisterilain myötä tuhansilla yrittäjillä juoksee kulut, mutta lupabyrokratia estää heitä tekemästä työtään. Jokainen meistä voi kuvitella tilanteen, jossa joutuisi olemaan kuukausia palkatta, samalla kun toimitilojen vuokrat ja muut kulut juoksevat, Wallinheimo sanoo tiedotteessaan,

Soteri-rekisteri otettiin käyttöön vuoden alusta. Lain mukaan kaikkien sote-yrittäjien on rekisteröidyttävä ennen kuin voivat aloittaa toimintansa. Rekisterin käyttöönotto on kuitenkin sujunut tahmeasti, minkä seurauksena rekisteröintihakemuksia on ollut jonossa pahimmillaan jopa tuhansia.

Wallinheimon mukaan hallitus korjaa nyt tilannetta.

– Jo keväällä hallitus lisäsi yli 600 000 euroa rekisterihakemusten käsittelyyn, mutta on selvää, että viime kaudella säädetty laki ei yksinkertaisesti toimi käytännössä. Orpon hallitus korjaa nyt lakia, jotta saamme suomalaisten kipeästi tarvitsemia ammattilaisia – psykoterapeutteja, hammaslääkäreitä, fysioterapeutteja – rekisteröintijonoista hoitamaan suomalaisia, Wallinheimo toteaa.

– Tarkoitus on mahdollistaa itsenäisten ammatinharjoittajien ja heihin rinnastettavien palveluntuottajien toiminnan aloittaminen jo sinä aikana, kun hakemusta käsitellään. Muutos tulee koskemaan myös hakemuksensa jo jättäneitä yksinyrittäjiä.