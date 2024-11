Ruotsin panssariajoneuvosta innostuttiin Ukrainan etulinjassa

Ukrainan maavoimien kalustoon on saatu viime aikoina ruotsalaisia PBV 302 (Pansarbandvagn 302) -miehistönkuljetusvaunuja.

Sotilaat kehuvat Ukrainan asevoimien julkaisemalla videolla vaunun ohjattavuutta, helppokäyttöistä ja kykyä toimia haastavissa maasto-olosuhteissa.

PBV 302:n leveät telaketjut jakavat painoa laajalle alueelle, joten panssariajoneuvo ei jumiudu pehmeään maaperään, suohon, hiekkaan tai edes vesiesteisiin. Kyiv Post -lehden mukaan uusi kalusto tuo kipeästi kaivattua joustavuutta liikkua alkutalven olosuhteissa lähellä etulinjaa.

Alun perin 1960-luvulla kehitetty miehistönkuljetusvaunu on varustettu kaksikerroksisella sivupanssarilla, joka kestää 20 millimetrin konetykin osumia. Vaunun suunnitteli Hagglund & Söderqvist -yhtiö.

Pansarbandvagn 302:n aseistuksena on tehokkaana pidetty 20 millimetrin HS804-konetykki ja 7,62 millimetrin KSP 58 -konekivääri. Yli 13 tonnia painavan vaunussa on 280 hevosvoiman dieselmoottori. Huippunopeus on yli 60 kilometriä tunnissa.

Ruotsin hallitus ilmoitti toukokuussa toimittavansa kaikki 200 PBV 302 -vaunuaan Ukrainalle. Panssariajoneuvot poistuivat Ruotsin asevoimien käytöstä vuonna 2014.