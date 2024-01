Yrittäjien Mikael Pentikäinen: Missä ovat ay-liikkeen esitykset työllisyyden parantamiseksi?

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan ammattiyhdistysliike ei ole tuonut esiin mitään konkreettisia toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi. Hän puhui aiheesta Verkkouutisten Sanna Ukkola Show:ssa.

– Olen kuullut (ay-liikkeen taholta) joka päivä, että pitäisi päästä neuvottelupöytään, jossa voitaisiin torjua uudistukset. Yhtään käytännön esitystä, joka parantaisi työllisyyttä, en ole kuullut.

Hänen mukaansa ammattiyhdistysliike on myös pyrkinyt luomaan dramaattisempaa kuvaa Petteri Orpon (kok.) hallituksen työmarkkinauudistuksista kuin ne todellisuudessa ovat. Pentikäinen myös kumoaa väitteet, että hallitusohjelmaa olisi kirjoitettu elinkeinoelämän järjestöjen toimistoilla.

– Hallitusohjelma on syntynyt Säätytalolla useita viikkoja kestäneiden neuvotteluprosessien tuloksena.

Pentikäinen myös muistuttaa, minkä takia Suomi tarvitsee kipeästi työmarkkinauudistuksia.

– Julkinen talous on huonossa kunnossa. Jotta se saadaan kuntoon, edellytyksenä on että työllisyysaste paranee. Enemmän suomalaisia pitää saada töihin ja tämä on julkisen talouden tervehdyttämisen kannalta aivan välttämätöntä.

Samassa ohjelmassa vieraana ollut Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen huomauttaa, että elinkeinoelämän keskusjärjestöt saivat monia haluamiaan asioita mukaan hallitusohjelmaan.

– Ja saitte vähän päällekin sellaisia, mitä ei edes haluttu. Niinhän se on ja sitä ei kannata kokonaisuudessaan kiistää.

– Mitä tulee meidän tilanteeseen lakimuutosten osalta, niin en tähän päivään mennessä ole nähnyt yhtään sellaista vaikutusta, jolla olisi vaikutusta kansantalouteen. Lakko-oikeuden rajaamisella voi olla 10 miljoonan euron vaikutus kokonaisuudessaan, jos niitä lakkoja sattuu olemaan.

Lehtonen jatkaa, että paikallisen sopimisen lisäämisestä ei ole tehty kustannusvaikutusta kuten ei myöskään irtisanomissuojan heikentämisestä.

– Eli tässä on kyse puhtaasti ideologisesta hyökkäyksestä meitä kohtaan, Lehtonen puolustautuu.

Pentikäisen mukaan ay-liikkeellä on varmasti esittää vaihtoehtoja, mutta työllisyyttä parantavia vaihtoehtoja se ei ole onnistunut tuomaan esiin. Hänen mukaansa Suomi on nyt tilanteessa, jossa työnantajayrittäjät kokevat ay-liikkeen suurimmaksi jarruksi investoinneille.

– Suomalainen pk-yrittäjä, jonka investointeja tämä kansakunta todella paljon kaipaa. Ja kaikkein eniten suomalainen duunari kaipaa. Niitä investointeja ei uskalleta tehdä Suomeen, koska meidän oma ay-liike sahaa sitä oksaa, jolla suomalainen duunari istuu.

