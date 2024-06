Matti Vanhanen: Nykyaika korostaa asioiden kärjistämistä

Keskustan entisen puheenjohtajan, kahdessa hallituksessa pääministerinä toimineen valtioneuvos Matti Vanhasen mukaan politiikan tekemisen kulttuuri on muuttunut merkittävästi kaikissa demokratioissa.

– Tämä aika korostaa ilmapiirissä kärjistämisiä ja välillä aika kapeistakin yksittäisiä politiikan sektoreista tulee sellaisia symbolikysymyksiä joillekin laajemmille, ihmisten identiteettiä määrittäville asioille, Vanhanen sanoo Verkkouutisille.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Hänen mukaansa viestintäteknologian kehittymisellä on ollut merkittävä vaikutus ilmapiirin kärjistymisessä.

– Yksinkertaisesti poliittinen ympäristö on muuttunut paljon, paljon vaikeammaksi, hän tiivistää oman näkemyksensä.

Vanhanen arvioi, että politiikkaan uusina tuleville ympäristö voi olla luonnollinen. Osaltaan asia voi hänen mukaansa olla sukupolvikysymys.

– Mutta kyllä minulla on ollut vaikeuksia sopeutua tähän muutokseen, Vanhanen toteaa.

Vanhanen näkee poliittiseen keskustaan sijoittuvien puolueiden aseman vaikeaksi koko Euroopan alueella.

– Keskipuolueiden asema on kaikissa Euroopan maissa tällä hetkellä melko haastava, koska meillehän on ominaista se, että me emme ota valtavan jyrkkiä kantoja kovin moneen asiaan, Vanhanen sanoo.

– Moni äänestäjä edellyttää omalta porukalta aika lailla ehdottomuutta joihinkin tiettyihin kysymyksiin niin keskipuolueille se on vaikeaa.

Vanhasen mukaan poliittiseen keskustaan sijoittuvien puolueiden aika ei kuitenkaan ole ohi.

– Pitää elää tämän vaiheen ylitse.

Politiikka on keskustan entisen puheenjohtajan mukaan myös henkilöitynyt aiempaa enemmän.

– Sekin on jotenkin tätä aikaa kuvaavaa, että ihmiset katsovat politiikkaa yksittäisten henkilöiden kautta ja puolueiden ohjelmat ja arvomaailma jäävät varjoon, Vanhanen sanoo.

Hänen mukaansa tapa, jolla Ranskan presidentti Emmanuel Macron loi ennen presidenttiyttään ympärilleen poliittisen liikkeen syrjäyttäen perinteiset puolueet, on yksi esimerkki politiikan henkilöitymisestä.

Osassa Euroopan maita myös ääripäiden puolueet ovat Vanhasen mukaan kyenneet hyödyntämään tilannetta.

Arvioidessaan Suomen poliittista tilannetta Vanhanen kertoo toivovansa, että keskusta ei sitoutuisi etukäteen oikeiston tai vasemmiston leiriin.

Keskustalle Vanhanen näkee tärkeän roolin Suomen politiikassa. Hän kuvailee, että mikäli valta vaihtelee vuoroittain oikeisto- ja vasemmistohallitusten välillä, tulee myös toteutetusta politiikasta poukkoilevaa. Se ei hänen mukaansa ole Suomen etu.

Vanhanen avaa ajatuksiaan myös mahdollisista tulevista hallituspohjista. Hän ei näe todennäköisenä sitä, että keskusta lähtisi hallitukseen SDP:n kanssa, mikäli mukana ovat myös vasemmistoliitto ja vihreät.

– Tai sitten SDP:n ja keskustan pitää saada aika vahva yhteistulos, että voi syntyä uudenlainen punamulta, Vanhanen sanoo.

Hän arvioi, että olemassa on noin sadan tuhannen äänestäjän joukko, jotka ovat valmiita liikkumaan SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton välillä. Puolueiden välillä liikkuvien äänestäjien suuri määrä kertoo hänen mukaansa SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton aatteellisesta yhtenäisyydestä.

Vanhasen mukaan näyttää myös epätodennäköiseltä, että keskusta lähtisi mukaan hallitukseen, jossa suurina puolueina ovat vain kokoomus ja perussuomalaiset.

– En jaksa uskoa, että lähtisimme tämmöisessä kokoomuksen ja perussuomalaisten takuumieheksi, Vanhanen sanoo.

Toisaalta Vanhasen mukaan on todennäköistä, että nykyinen hallituspohja ei kykene jatkamaan seuraavien eduskuntavaalien jälkeen.

Siksi puolueet niin oppositiossa kuin hallituksessa aloittavat Vanhasen mukaan valmistautumisen tulevien eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan pian.

– Nyt näyttää siltä, että se rupeaa tapahtumaan poikkeuksellisen aikaisessa vaiheessa, hän sanoo.

Vanhasen mukaan sillä saattaa olla vaikutusta myös Petteri Orpon (kok.) hallituksen toimintakykyyn.

– Mitä se sitten tarkoittaa tälle nykyiselle hallitusyhteistyölle, kun havaitaan, että kokoomus rupeaa vilkuilemaan jo eteenpäin, niin se saattaa yllättäen rapauttaa aika paljon, hän sanoo.

Kokoomus ja SDP ovat Vanhasen etääntyneet toisistaan viimeisten yhdeksän vuoden aikana, mutta tulevien vaalien lähestyessä hän arvelee kehityskulun muuttuvan. Kuitenkin kokoomuksen ja SDP:n varaan rakentuva hallitus edellyttäisi hänen mukaansa suurta muutosta kummaltakin puolueelta.