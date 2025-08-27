Yrittäjät pettyivät hallitukseen – oppositioon luotetaan vielä vähemmän

Yrittäjien tyytyväisyys hallituksen toimintaan on edelleen laskenut. Tyytyväisyys opposition toimintaan ei ole kuitenkaan lisääntynyt. Asia ilmenee Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista.

– Syksy on hallitukselle näytönpaikka. Yrittäjät suhtautuvat aiempaa kriittisemmin hallitukseen, mutta luottavat vielä vähemmän opposition vaihtoehtoon, Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi tiedotteessa.

Yrittäjägallupiin vastasi yli 1 000 pk-yrityksen edustajaa. Vastaajista 38 prosenttia on tyytyväisiä nykyisen hallituksen toimintaan.

Tyytyväisimpiä hallituksen toimintaan ovat 5–9 henkeä työllistävät sekä teollisuudessa toimivat yrittäjät. Tyytymättömyyttä esiintyy erityisesti yksinyrittäjien, naisyrittäjien, asiantuntijapalveluita tarjoavien sekä pääkaupunkiseudulla toimivien keskuudessa.

– Hallituspohjasta ja -ohjelmasta pidetään hieman enemmän kuin sen toimista. Tämä viittaa siihen, että toimeenpanossa ei ole onnistuttu odotetulla tavalla, Pentikäinen arvioi.

Pentikäinen nostaa esiin erityisesti kasvun puutteen ja epäjohdonmukaisen veropolitiikan.

– Näen kritiikin taustalla erityisesti sen, ettei kasvua ole saatu aikaan. Lisäksi politiikka on ollut paikoin poukkoilevaa erityisesti verotuksessa. Monia yrittäjiä harmittaa edelleen hätäisesti tehty arvonlisäveron korotus ja kotitalousvähennyksen leikkaus, jotka ovat vaikeuttaneet monen yrityksen toimintaa.

Hallituksella on Pentikäisen mukaan nyt näytön paikka.

– Syksyn aikana hallituksen pitäisi antaa yrittäjien kannalta erittäin tärkeitä esityksiä. Valmistelussa ovat ainakin työmarkkinauudistukset, hankintalaki ja puoliväliriihessä linjatut verohelpotukset, joita ei saa vesittää nostamalla veroluonteisia sivukuluja.

Kokoomus jatkaa yrittäjien ykköspuolueena

Kokoomus on edelleen selvästi suurin yrittäjäpuolue 36 prosentin kannatuksella. Perussuomalaiset ovat nousseet toiseksi 13 prosentin kannatuksella. Kolmantena on keskusta 11 prosentilla.

– Kokoomuksen kannatus on hieman laskenut kesän aikana. Se on vahvinta yli kymmenen henkeä työllistävien ja teollisuuden parissa, Pentikäinen sanoo.

Naisyrittäjien keskuudessa kokoomuksen jälkeen toisena ovat tasavahvoina keskusta, Sdp ja vihreät, joita kaikkia tukee kymmenen prosenttia naisyrittäjistä.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Yrittäjägallupiin vastasi 1057 pk-yrityksen edustajaa 7.–13. elokuuta 2025. Tulosten luottamusväli on 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.