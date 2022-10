Yrittäjät joutuivat keskelle Venäjän vaikuttamisoperaatiota

Useat ruotsalaisyritykset ovat joutuneet Venäjän vaikuttamisoperaation kohteeksi, uutisoi Expressen. Venäjän on jo pidemmän aikaa varoitettu yrittävän hyödyntää lännen energiakriisiä ja sähkön hinnannousua oman poliittisen agendansa edistämiseksi, ja nyt tämä vaikuttaisi olevan todellisuutta Ruotsissa.

Useat yrittäjät ovat syksyn aikana tuoneet julkisuudessa esiin huolensa talvesta energiakriisistä. Nyt Venäjän Tukholman-lähetystö jakaa huolestuneiden yrittäjien ruotsalaisviestimille antamia haastatteluja sosiaalisen mediassa, ja venäläiseltä taholta on pyritty olemaan suoraan yhteydessä yrittäjiin.

Tavoitteena on ilmeisesti vahvistaa kuvaa epävarmasta lännestä ja Ruotsista, asiantuntijat arvioivat Venäjän vaikuttamisoperaatioita.

Valimoalan yrittäjä Cajsa Lundberg kuvailee venäläisten yhteydenottoa ”hyvin epämiellyttäväksi”. Venäjän valtiollinen Russia Today-kanava oli Lundbergiin yhteydessä tämän annettua haastattelun SVT:lle.

Ruotsin yrittäjien kattojärjestön laatimaan kyselyn mukaan Russia Today on ollut yhteydessä ainakin yhdeksän muuhun yrittäjään. Järjestö on neuvonut jäseniään olemaan vastamaatta. Kaikki yrittäjät ovet esiintyneet ruotsalaismedioissa ennen venäläisten yhteydenottoa, ja he myös vaikuttavat alueilla, joissa sähkön hinta on Ruotsissa korkeimmillaan.

– Sävy on ymmärtääkseni ollut hieman uhkaava, mutta kuitenkin fiksu. Ei konkreettisia uhkauksia, mutta on annettu ymmärtää, että haastattelusta kieltäytyminen ei ole hyvän tavan mukaista, Ruotsin yrittäjien lehdistöpäällikkö Jimmy Mannung kertoo.

– Keskusteluja ei ole pidetty mukavina, mutta varsinaisia uhkauksia ei ole esiintynyt.

Disinformaatiota torjuva Myndigheten för psykologiskt försvar-virasto on tietoinen yrittäjiin kohdistuvasta kampanjasta.