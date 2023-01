Yllätysmuutos: Näin Saksa hankkiutui eroon Venäjän kaasusta

Columbian yliopiston professori Timothy Frye arvioi Saksan onnistuneen vähentämään riippuvuuttaan Venäjän maakaasusta yllättävän nopealla aikataululla.

– Tätä Moskova ei osannut odottaa helmikuussa 2022, professori tviittaa.

Hän on jakanut energia-alan BDEW-yritysjärjestön tietoihin pohjautuvan visualisaation, jossa kuvataan Saksan tuoman maakaasun alkuperämaiden osuuksia.

Tammikuussa 2021 maakaasusta 53,2 prosenttia tuli Venäjältä, 31,7 prosenttia Alankomaista, kahdeksan prosenttia Norjasta ja 7,1 prosenttia tuotettiin Saksassa.

Venäjän osuus nousi toukokuussa 2021 lähes 64 prosenttiin, mutta kääntyi loppuvuodesta nopeaan laskuun. Kreml rajoitti kaasun vientiä Eurooppaan osana painostustoimiaan ennen täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan.

Joulukuussa 2021 Venäjän osuus Saksaan tuodusta maakaasusta oli 35 prosenttia, Norjan 28 prosenttia, Alankomaiden 24,6 prosenttia ja muiden maiden 7,4 prosenttia. Ukrainan sodan alkamisen aikaan helmikuussa 2022 Saksa toi vielä 37,5 prosenttia kaasustaan Venäjältä.

Osuus romahti kesäkuussa alle 20 prosenttiin ja heinäkuussa alle kymmeneen prosenttiin. Syyskuussa kaasuhanat sulkeutuivat lopullisesti. Norjan osuus oli tuolloin 36 prosenttia, Alankomaiden 33 prosenttia ja muiden maiden 25 prosenttia. Joulukuussa Norjan osuus nousi 42 prosenttiin.

Saksan hallitus on tukenut kriisin vaikutuksia kotitalouksille ja yrityksille sadoilla miljardeilla euroilla. Katastrofaaliseksi kuvailtua aiempaa energiapolitiikkaa on yritetty korjata haalimalla nesteytettyä maakaasua kaikista mahdollisista lähteistä.

Poikkeuksellisen lämmin talvisää on auttanut Keski-Eurooppaa selviämään talvesta. Asiantuntijat ovat arvioineet, että monien maiden maakaasuvarastot tulevat kulumaan talvikauden aikana huomattavasti ennakoitua vähemmän.

