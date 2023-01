Kreml sanoi Euroopan jäätyvän – hyytävä pakkanen jäikin Venäjän ylle

Venäjän valtionmediassa on toistettu alkusyksystä lähtien väitettä, jonka mukaan Euroopan maat joutuisivat kuluvan talven aikana suuriin vaikeuksiin tyrehtyneen maakaasukaupan vuoksi.

Kaasuyhtiö Gazprom julkaisi jo syyskuussa ”Talvesta tulee iso”-nimisen videon, jossa kaasuvirran katkeamisen sanottiin johtavan Euroopassa jääkauteen.

Keski-Euroopan sää on kuitenkin pysynyt poikkeuksellisen lämpimänä joulukuun alkupuolen lyhyttä pakkasjaksoa lukuun ottamatta. Britannian Met Office -sääpalvelun mukaan olosuhteiden taustalla on Länsi-Afrikasta virrannut lämmin ilmamassa, joka on pitänyt talven lämpötilat korkealla.

Pohjois-Espanjassa mitattiin vuodenvaihteen tienoilla yli 25 astetta ja Varsovassa vajaat 19 astetta. Lämpöennätyksiä on rikottu muun muassa Tanskassa, Latviassa, Liettuassa ja Alankomaissa. Vuodenvaihde oli paikoin lämpimin sitten säätilastojen aloittamisen 1900-luvun alkupuolella.

Kremlin toiveiden vastaisesti erittäin kylmä ilmamassa on pysynyt viime viikkoina Venäjän rajojen sisäpuolella.

Almost enough to make you believe in divine intervention: Russians have been gloating about Europe freezing this winter. Instead, the continent is basking in unseasonally high temperatures while the whole of Russia is hit by brutally cold weather pic.twitter.com/kbJZV5auTU

