Yliopiston valtaajan vastaus Sauli Niinistölle hämmentää: ”Olisiko täällä vielä joku opiskelija…”

Helsingin yliopiston valtaus on jatkunut päärakennuksella yli viikon verran. Eilen tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli puhujana Maanpuolustuskurssiyhdistyksen juhlaseminaarissa yliopistolla ja pysähtyi myös keskustelemaan valtaajien kanssa.

Keskustelun sisältö hämmentää. Niinistö kysyi mielenosoittajalta, mitä tämä opiskelee.

– Olisiko täällä vielä joku opiskelija… aloittaa valtaaja vastauksensa, johon Niinistö tarkentaa, että mitä sinä opiskelet.

Mielenosoittaja kertoo opiskelleensa antropologiaa, Kiinan tutkimusta, mutta valmistuneensa jo.

– Täällä me ollaan useammat ihmiset osoittamassa mieltämme, vaikka emme olisi juuri tällä hetkellä opiskelijoita, hän perustelee muun muassa Ilta-Sanomista löytyvällä videolla.

Helsingin yliopiston vararehtori Kai Nordlund kertoo Verkkouutisille, että hänen tietojensa mukaan päärakennuksella olevista valtaajista suurin osa on ollut opiskelijoita.

– Ainakin alussa valtaosa oli opiskelijoita. Eilen oli hyvin erityinen päivä ja paikalla oli paljon ihmisiä, joten silloin on voinut olla muitakin, Nordlund sanoo viitaten juhlaseminaariin.

Mielenosoituksen järjestäjät kertoivat Ylelle, että yliopiston päärakennuksella oli torstaiaamuna jopa 300 henkilöä.

– Olemme saaneet opiskelijajärjestöjemme kautta viestiä, että valtaosa on opiskelijoita, mutta mukana on myös meidän jo valmistuneita nuoria, ja osa on väitöskirjaopiskelijoita, Nordlund sanoo.

Päärakennuksen aulaan on kaikilla vapaa pääsy, onko siis mahdollista, että paikalla on henkilöitä, jolla ei ole mitään kytköstä Helsingin yliopistoon?

– Teoriassa näin voi olla. Me emme toki kaikkia heistä tunne, eikä meillä olisi oikeuttakaan kerätä nimiä, Nordlund vastaa.

Valtaus jatkuu edelleen ja paikalla on vietetty myös öitä.

– Nyt olemme poikkeuksellisesti antaneet heidän jatkaa siellä, ainakin tämän viikonlopun, Nordlund kertoo ja jatkaa, että siinä mielessä kyse tosiaan on valtauksesta, että normaalisti yliopiston aula on julkista tilaa päivisin ja kiinni yöt sekä viikonloput.

Nordlundilla ei ole arviota siitä miten tai milloin valtaus päättyy. Hän korostaa, että yliopisto on käynyt valtaajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua muun muassa siitä, miten tilassa ollaan turvallisesti ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

– Jos alkaisi tulla häiriöitä tai ilkivaltaa, se olisi eri asia, mutta he ovat käyttäytyneet hyvin, eikä vakavia ongelmia ole ollut.

Viime viikolla Helsingin yliopiston päärakennukselta alkanut valtaus on laajentunut myös muille kampuksille. Muita korkeakouluja osallistui mukaan tämän viikon alussa. Valtaajat vastustavat muun muassa opintorahan indeksikorotusten jäädyttämistä sekä asumistuen leikkausta.

