Yli puolet yrityksistä pelkää etätyön hidastavan talouskasvua

Yli puolet (56 prosenttia) yrityksistä pelkää, että etätyö hidastaa Suomen talouskasvua ainakin jonkun verran. Kuusi prosenttia yrityksistä arvioi vaikutusten olevan erittäin merkittäviä. Tiedot ilmenevät Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tekemästä yrityskyselystä. Siinä kartoitettiin etä- ja läsnätyökäytäntöjen muutoksia sekä niiden vaikutuksia yritysten toimintaan ja Suomen talouteen.

Neljännes kyselyyn vastanneista yrityksistä on tehnyt muutoksia etä- ja läsnätyökäytäntöihin viimeisen puolen vuoden aikana. Yleisimmin muutokset ovat tarkoittaneet läsnätyön lisäämistä (43 prosenttia) tai selkeämpien käytäntöjen luomista (41 prosenttia).

– Innovaatiot, verkostot ja tuottavuus syntyvät kasvokkain, eivät Teams-ruudulla. Talouden kääntäminen kasvu-uralle on hyvinvointivaltiomme tulevaisuuden kannalta polttavin kysymys ja kehitys läsnätyön lisäämiseen on oikeansuuntainen. Etätyöllä on kuitenkin sijansa esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittamisessa, painottaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies tiedotteessa.

Koronavuosina nopeasti yleistynyt etätyö on herättänyt runsaasti keskustelua viime vuosina. Etätyön vaikutuksista on myös keskenään ristiriitaisia tutkimustuloksia. Vaikka osa yrityksistä pelkää etätöiden vähentävän tuottavuutta, etätyöskentelyn on havaittu lisäävän työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tuottavuutta. Työntekijät ovat maininneet etätyön eduiksi etenkin paremman mahdollisuuden keskittymiseen, ajansäästön ja paremman joustavuuden muun elämän kanssa.

Etätyöskentely on jakanut osassa työpaikkoja voimakkaasti johdon ja työntekijöiden mielipiteitä. Siinä missä työnantajat haluaisivat työntekijät takaisin toimistoille, etätöihin tykästyneet työntekijät jatkaisivat mielellään etänä työskentelyä. Paluu toimistolle ei tunnu työntekijöistä houkuttelevalta esimerkiksi siksi, että he ovat havainneet työnteon sujuvan yhtä hyvin tai jopa paremmin etänä käsin. Monet työntekijät ovat ilmaisseet olevansa jopa valmiita vaihtamaan työpaikkaa, jos heiltä viedään mahdollisuus etätyöskentelyyn. Kompromissiksi monessa työpaikassa on otettu käyttöön etä- ja läsnätyötä yhdistelevä hybridityö.

Yritykset myös kokevat, että virastojen palvelut ovat muuttuneet etätyön myötä, eivätkä aina vastaa yritysten tarpeisiin riittävän joustavasti tai tehokkaasti. Useat viranomaisten suorittamat tarkastustoimenpiteet vaativat fyysistä läsnäoloa paikan päällä ja viranomaisten lisääntynyt etätyö on vastaajien mukaan aiheuttanut ongelmia näiden tapaamisten järjestämisessä. Vastanneista reilu neljännes koki, että palvelut ovat heikentyneet etätyön lisääntymisen myötä.

Myös huoli kaupunkikeskustojen hiljenemisestä etätyön seurauksena on merkittävä. Vastaajista 66 prosenttia pitää sitä vähintään kohtalaisena huolenaiheena.

– Etätyö on iskenyt voimalla erityisesti palveluihin. Hiljentyneet kaupunkikeskustat ja vähäinen läsnätyöntekijöiden määrä ovat haastava toimintaympäristö esimerkiksi ravintolapalveluille, EK:n johtaja Sami Pakarinen toteaa.

Kysely toteutettiin 11. – 19. syyskuuta 2025 ja siihen vastasi 550 EK:n jäsenyritystä kaikilta EK:n edustamilta toimialoilta.

