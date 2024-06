Yli kymmenen ajoneuvoa lähestyi asemia – kokonainen panssarikomppania tuhottiin

Ukrainan asevoimien 68. jääkäriprikaati kertoo videolla tuhonneensa kokonaisen venäläisen panssarikomppanian.

Prikaati kertoo venäläisten yrittäneen hyökkäystä Pokrovskin rintamalohkolla. Hyökkäykseen osallistui ainakin 16 panssariajoneuvoa, joista suurin osa tuhoutui ennen kuin ne pääsivät asemiinsa.

Epäonnistuneesta hyökkäyksestä kuvatulla videolla näkyy, miten ryhmä venäläispanssareita yrittää edetä pitkin pellon laidassa kulkevaa soratietä. Hyökkäystä johtava BMP-rynnäkköpanssarivaunu kuitenkin räjähtää, jonka jälkeen myös muihin panssareihin isketään.

Lopulta pellonlaita on valkoisen savun peittämä. Kun loput panssarivaunut yrittävät vetäytyä, pudottavat ukrainalaisdroonit niiden päälle räjähteitä.

Venäläisten epäonnistuneessa hyökkäyksessä tuhoutui lopulta merkittävästi panssarikalustoa, eivätkä venäläiset onnistuneet etenemään tavoittelemiinsa kohteisiin.

– 68. jääkäriprikaatin sekä erityisesti sissien, tykkimiesten, panssarintorjuntamiesten, droonilentäjien ja pioneerien ansiosta kahdeksan venäläistä taistelupanssarivaunua sekä kahdeksan BMP-vaunua tuhoutui, prikaati kertoo Facebook-viestissään.

Vuonna 2022 perustettu 68. jääkäriprikaati on yksi kahdesta Ukrainan maavoimien jääkäriprikaatista. Metsä- ja suoalueilla käytäviin taisteluihin koulutettu yksikkö on aiemmin osallistunut muun muassa epäonnistuneeseen suurhyökkäykseen kesällä 2023.

A large Russian mechanized column of up to 16 units in the Avdiivka sector tried to attack Ukrainian positions, but were repelled. Most of the column either bogged down, or was already damaged/destroyed before reaching their intended positions. pic.twitter.com/k1TibOX6xe

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 14, 2024