Yhdysvaltain kauppakamarin seinään heijastettiin kesällä 2025 vaatimus julkaista lisää aineistoa Jeffrey Epsteinista. / ALEX WROBLEWSKI / AFP / LEHTIKUA

Yli kolme miljoonaa Jeffrey Epstein -asiakirjaa julki

Aineiston joukossa on apulaisoikeusministerin mukaan kaupallista aikuisviihdettä.
Yhdysvaltojen oikeusministeriö on perjantaina jatkanut Jeffrey Epsteiniin liittyvien asiakirjojen julkistamista. Nyt julkaistiin yli kolme miljoonaa sivua asiakirjoja, joissa on noin 180 000 valokuvaa ja 2000 videota. Tiedostot ovat peräisin useista eri tutkintalinjoista: Epsteinin ja Ghislaine Maxwellin vanhoista oikeudenkäynneistä, liittovaltion poliisin FBI:n tutkinnoista sekä muista aineistoista.

Asiasta kertova esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC sekä yhdysvaltalainen New York Post. NY Postin mukaan aineisto sisältää seksuaalista kuva-aineistoa. Britannian yleisradioyhtiö BBC huomauttaa, että aineistoon tutustuvia pyydetään vahvistamaan olevansa vähintään 18-vuotiaita.

Yhdysvaltain apulaisoikeusministeri Todd Blanche sanoi aineiston julkistamista käsitelleessä lehdistötilaisuudessa, että kaikki kuvat ja videot eivät ole Epsteinin itsensä ottamia, vaan joukossa on myös kaupallista aikuisviihdettä.

Blanche kertoi myös, että Valkoisella talolla ei ole ollut mitään tekemistä oikeusministeriön julkaisemien aineistojen kanssa. Tällä halutaan vastata kysymykseen, onko presidentti Donald Trumpiin liittyviä aineistoja jätetty julkaisematta tai muutoin pimitetty.

Trumpin nimi esiintyy aineistossa useita kertoja. Se ei kuitenkaan tarkoita, että hän olisi syyllistyt johonkin. Myös kanadansuomalaisen Peter Nygardin nimi nousee aineistohaussa esiin yli 50 asiakirjassa, jotka ovat pääsääntöisesti uutiskatsauksia. Onpa Epsteinilta tosin tiedusteltu vuonna 2018, möikö tämä Boeing-lentokoneensa Peter Nygardille.

