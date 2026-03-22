Ruotsissa suuri muutos: Jengimurhat selvitetään

Ruotsin jengirikollisuus on hallinnut maan poliittista keskustelua ja herättänyt kansainvälistä huomiota viime vuosina, mutta nyt myönteisiä merkkejä väkivaltaisen trendin taittumisesta on havaittavissa. Ampumiset ovat kääntyneet laskuun, ja siinä missä Ruotsissa vuonna 2022 tilastoitiin 390 ampumavälikohtausta ja yhteensä 62 kuolonuhria, olivat vastaavat luvut vuonna 2025 152 ampumista ja 43 kuollutta. Kaikilla tapauksilla ei ole yhteyttä jengirikollisuuteen.

Nyt Sveriges Radio uutisoi yhä useamman jengiläisen joutuvan teoistaan vastuuseen. SR:n mukaan ainoastaan neljässä vuonna 2025 tapahtuneessa ampumisessa tekijä jäi viime vuonna pidättämättä tai ilman syytettä. Tarkastelusta on jätetty pois Örebron helmikuinen kouluammuskelu, jossa kuoli ampuja mukaan lukien 11 ihmistä. Kuolonuhreja vaatineita ammuskeluja on SR:n tarkastelussa näin ollen 27, ja uhreja 32. Kolmella ammuskelulla ei ole yhteyttä jengirikollisuuteen.

Neljässä tapauksessa tekijä ei ole poliisin hallussa tai tiedossa. Muissa ampumisissa yksi tai useampi tekijä on joko poliisin hallussa, asetettu syytteeseen tai jo tuomittu. SR:n mukaan kyse on merkittävästä muutoksesta, sillä vielä 2010-luvun loppupuolella poliisi selvitti ammuskeluista vain neljäsosan. Poliisin resursseja ja valtuuksia on viime vuosina lisätty, SR kertoo.

– Olemme mielestäni ottaneet merkittäviä edistysaskelia henkirikosten käsittelyssä. Olemme uudistaneet toimintaamme, ja meillä on katkeamaton reagointiketju, jossa olemme erittäin hyviä havaitsemaan merkkejä murhien suunnitelusta, Hanna Paradis poliisin operatiiviselta NOA-osastolta sanoo.