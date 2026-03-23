Juutalaisjärjestön ambulanssit poltettiin Lontoossa

Juutalaisyhteisön vapaaehtoisten ambulansseja sytytettiin palamaan Pohjois-Lontoossa. Hatzola-järjestöltä tuhoutui Golders Greenissa neljä ajoneuvoa. Lontoon poliisin mukaan kyseessä on antisemitistinen viharikos, kertoo BBC.

Palokunta hälytettiin paikalle hieman ennen aamukahta maanatain vastaisena yönä, kun oli havaittu että ambulansseissa syttyi räjähdysmäisiä paloja. Räjähdysten voimasta läheisten talojen ikkunoita rikkoutui.

Paloja sammutettiin kuuden paloauton ja noin 40 palomiehen voimin. Paikalliset asukkaat kertoivat heränneensä koviin pamauksiin ja liekkien kajoon. Noin 30 lähitalojen asukasta evakuoitiin varotoimenpiteenä. Tapahtumapaikan naapurit sanoivat BBC:lle olevansa tapahtuneesta kauhuissaan.

Epäillyt tuhopolttajat tallentuivat valvontakameroihin. BBC:n julkaisemalla tallenteella näkyy kolme epäiltyä, jotka kävelevät ambulansseille ennen niiden syttymistä.

Britannian pääministeri Keir Starmer kutsui tapahtumaa syvästi järkyttäväksi ja kauhistuttavaksi. Starmer kehotti kaikkia, joilla on tietoa asiasta, ilmoittautumaan poliisille. Terveysministeri Wes Streeting on luvannut, että Hatzola-järjestö saa käyttöönsä neljä ambulanssia nyt tuhoutuneiden tilalle ja pystyy näin jatkamaan toimintaansa häiriöttä.

Hatzola, josta käytetään myös nimeä Hatzalah, on vapaaehtoisuuteen perustuva hätäensiapujärjestö, joka toimii erityisesti juutalaisyhteisöissä eri puolilla maailmaa. Nimi tulee hepreasta (הצלה, hatzalah), joka tarkoittaa pelastusta. Ensimmäinen moderni Hatzalah perustettiin 1960-luvulla New Yorkin ortodoksijuutalaisissa yhteisöissä, joissa oli tarve nopealle ja kulttuurisesti sensitiiviselle ensihoidolle. Nykyään toimii useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa sekä Euroopassa Britannian lisäksi ainakin Itävallassa, Belgiassa ja Sveitsissä.