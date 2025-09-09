Yli 500 kilon paketti seteleitä saapui rajan yli

Venäjän sotateollinen kompleksi, kärjessä Rosoboronexport, saa edelleen ulkomaista valuuttaa asemyynnistä ulkomaille, mutta pakotteiden takia maksuja ei hoideta pankkisiirtoina vaan käteisellä. Nordsintin kaupallisista aggregaattoreista keräämän tullidatan perusteella sotateollisuus on vuodesta 2022 lähtien ottanut vastaan yli tonnin painosta seteleitä aseiden ostajilta. Rahat ovat toimittaneet ostajamaiden puolustusministeriöt.

Turkin puolustusteollisuusvirasto on lähettänyt Rosoboronexportille seteleitä 23,4 kilogramman edestä, joka on vastannut viittä miljoonaa, mutta valuuttaa ei ole ilmoitettu. Nordsint arvioi, että kyseessä voisivat olla 200:n ja 500 euron setelit. Elokuussa 2024 raportoitiin, että Turkki oli Venäjän setelituonnin keskus.

Toinen setelien toimittaja on Myanmar. Rosoboronexport ja United Aircraft Corporation (UAC) lähettivät lentokoneiden osia ja teknistä dokumentaatiota Myanmarin puolustushankintavirastolle. Sen vastineeksi ne saivat suuria määriä käteisvaluuttaa. Lokakuun 2023 tulliasiakirjat osoittavat, että Rosoboronexport otti vastaan 492,5 kilogramman paketin.

Paketin sisällön kuvauksessa luki ”laillisia maksuvälineitä” 50 miljoonan edestä. Paino vastaisi 100 dollarin seteleitä.

Venäläinen ilma-aluskorjaamo Motor – joka on erikoistunut Mi-8- ja Mi-24-helikopterien moottorien korjauksiin – sai Turkmenistanin puolustusministeriöltä 10 kilogrammaa euroseteleitä ja pienen määrän kolikoita. Turkmeenit maksoivat 74 kilogrammalla dollareita tai euroja (35 miljoonaa) myös Beriev Airlinesin tytäryhtiö Gidroaviasalonille. Toisessa paketissa oli kuvauksena ”perusmetalleista valmistettuja kolikoita”. Beriev Airlines Beriev Aircraft Company on sekä EU:n että Yhdysvaltojen pakotelistalla. Turkmenistanista on lähetetty 110 000 seteliä (600 grammaa) myös UAC:lle.

Ruanda on Venäjän aseteollisuuden setelirahoituskumppani Afrikassa. Verstkan mukaan Rosoboronexport sai sen puolustusministeriöltä 29,1 miljoonaa dollaria 100 dollarin seteleinä tammikuussa 2024.

Tullidatan mukaan se ei ollut ainoa kerta: muun muassa 28. syyskuuta 2023 Venäjälle saapui 327,6 kilogramman paketti seteleitä – Nordsintin mukaan todennäköisesti dollareita.