Yli 50000 venäläissotilasta on luvatta poissa

RFE/RL:n Kaukasuksen-toimitus kertoo, että 18.–19. huhtikuuta välisenä yönä noin 100 venäläissotilasta murtautui läpi Krasnodarin varuskunnan komendantintoimiston aitojen yli ja yritti paeta.

Pian poliisi turvasi alueen, pysäytti liikenteen ja aloitti ratsiat. Viranomaiset taas pyysivät paikallisia Telegram-kanavia vaikenemaan asiasta eivätkä he ole kommentoineet asiaa mitenkään.

Pakenijat olivat aidatulle komendantintoimiston alueelle kerättyjä sotilaita, joita syytetään rintama- tai sotilaskarkuruudesta. Syynä pakoyritykseen olivat sotilaiden huonot olosuhteet.

Erään sotilaan vaimon mukaan miehet ovat asuneet koko talven teltoissa, eikä näillä ole mitään muuta tekemistä kuin ryypätä ja hakata toisiaan. Kolmea pidätettyä sotilasta edustavan asianajajan mukaan osa sotilaista on ollut vangittuina jo puoli vuotta.

– He asuvat ulkona teltoissa. He saavat ruokaa. Ulkokäymälä ja -suihku on. He ovat piikkilanka-aidan takana. He eivät poistu alueelta, jossa on aamu- ja iltahuuto. Siinä kaikki. Yli 100 henkeä, jotka eivät tee mitään, sanoo asianajaja.

Monet venäläissotilaista eivät ole varsinaisesti sotilaskarkureita, vaan omaa palveluskelpoisuusluokan D eli palvelukseen kelpaamaton. Erään sotilaan vaimon mukaan osalla sotilaista puuttuu silmä ja osalla raajoja.

Koska korruptio on oleellinen osa Venäjän armeijaa, moni sotilas on lähtenyt rintamalta päälliköltään lahjuksella saamansa luvan tai diagnoosin turvin, mutta tullut silti myöhemmin pidätetyksi karkurina.

Sotilaskarkuruudesta syytetyt ovat ”lihamyllyssä”

Venäläinen ihmisoikeusasianajaja Ivan Tšuviljajev huomauttaa, että Krasnodarin tapauksessa ei ole kyse yksittäistapauksesta, vaan osa laajemmasta järjestelmästä. Ukrainan-rintamalta poistunut on yleensä ollut kuukausia Venäjällä, tullut sittemmin pidätetyksi, saanut syytteen ja lähetetty jollekin tällaiselle karkurileirille.

– Sotilaskarkuruutta käsittelee sotilassyyttäjän virasto, jolla ei ole omia vankiloitaan tai pidätyskeskuksia. Joten kokonaisia sotilasyksiköitä muutetaan tätä varten, kuten esimerksi Novosibirskissä, jossa kokonainen kerros suljettiin ja täytettiin pidätetyillä. Näyttää siltä, että Krasnodarissa heille on annettu kokonainen alue. He ovat tiukassa kuin sillit suolassa odottaen tutkintansa päättymistä, kertoo Tšuviljajev.

Tällaisia epävirallisia pidätyskeskuksia ei Venäjän laki tunne. Niiden tarkoitus on lähinnä painostaa sotilasta palaamaan rintamalle, jotta tutkinta loppuisi. Jos he kieltäytyvät, oikeusprosessi venyy kuukausia.

– Tarkoitus on saada heidät takaisin rintamalle keinolla millä hyvänsä. Kukaan ei halua sotilaalle varsinaista tuomiota vankileirillä, kukaan [Venäjän armeijassa] ei tätä tarvitse, se ei ole hyödyllistä. Tästä syystä he antavat usein viivästetyn tuomion, vaikka pykälä mahdollistaisi jopa 15 vuoden tuomion, sanoo asianajaja ja jatkaa:

– Kyse on täydestä mielivaltaisuudesta. Ennen [täysimittaista] sotaa sotilaskarkureita ei ollut näin paljon eikä mikään taho määritellyt mitä heille tulisi tehdä. Koko järjestelmä on täynnä reikiä ja ihmiset pakenevat sotilasyksiköistä pidätyksen tai jopa tuomion jälkeen.

Venäläisviranomaiset yrittävät ”paikkailla tilannetta” lisäämällä sortoa ja pahentamalla sotilaskarkuruudesta syytettyjen olosuhteita.

– Jos aiemmin oli täysi sekasotku, jonka turvin saattoi piilotella ja paeta kutsuntatoimistoa, on kyseessä nyt verinen sekasotku, joka on suunniteltu tuhoamaan ihminen. Tämä ei ole enää sekasotku, joka auttaa välttämään kuoleman, päinvastoin, tämä on kaikki jauhava raivoisa lihamylly, kuvailee Tsuviljajev.

Kymmenesosa miehitysarmeijasta karkuteillä

Ihmisoikeusryhmän ”Kansalainen. Armeija. Oikeus” johtaja Sergei Krivenko vahvistaa myös, että Krasnodarin mellakka on osa laajempaa ilmiötä armeijassa. Vuotaneet puolustusministeriön asiakirjat paljastavat, että 50 000 sotilasta on poistunut luvattomasti palveluksesta eli on suomalaisella sotilasslangilla ”punttiksella”.

Krivenko huomauttaa, että määrä vaikuttaa pieneltä verrattuna koko Venäjän armeijaan, mutta se vastaa noin 10 prosenttia Ukrainaan sijoitetusta hyökkäys- ja miehitysarmeijasta, jonka kooksi hän laskee 400 000–500 000 miestä.

– Kehityssuunta on ollut kasvava erityisesti vuodesta 2022 lähtien, jolloin liikekannallepanon myötä kiellettiin palveluksesta vapauttaminen.

Vuonna 2024 sotilaskarkuruustapauksia oli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2023. Krivenkon mukaan sotilaskarkuruudesta syytettävien pidätysolosuhteet ovat ”hirveät”.

– Sotilasjohdolle nämä sotilaat eivät ole ihmisiä. He ovat tykinruokaa, joka tulee lähettää takaisin rintamalle. Väkivalta on vain keino varmistaa, että se tapahtuu, Krivenko sanoo.