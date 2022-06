Hyökkääjän ammusvarasto tuhottiin, massiivinen räjähdys videolla

Sosiaalisessa mediassa leviävien tietojen ja videoiden perusteella Ukraina on iskenyt venäläiseen ammusvarastoon Zymohiriassa Itä-Ukrainan Luhanskin alueella. Videoilla näkyy massiivinen räjähdys ja taivaalle kohoava savupatsas.

Asiasta kertovan ukrainalaisen censor.net -uutissivuston mukaan kohde sijaitsee syvällä venäläisjoukkojen selustassa. Matkaa etulinjaan on noin 50 kilometriä.

Venäläisten propagandasivustojen kerrotaan väittävän, että isku tehtiin ballistisilla Totška-U-ohjuksilla. Tästä ei kuitenkaan ole saatu vahvistusta.

#Kadiivka, Luhansk oblast (occupied): "After incoming rounds at 9 am, the detonation started at an ammo storage in Zymohirya" https://t.co/ewCE3t1dpU

"Ammo depots are detonating in #Khoroshe, just now my friend called from there, they just got hell there" https://t.co/U05wRHZ8Fy pic.twitter.com/jDwV6QOyEC

— English Luhansk (@loogunda) June 27, 2022