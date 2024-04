Näin Nato-Suomi harjoittelee sotaa: 2000 USA:n sotilasta ja kalustoa pikana Lappiin

Yhdysvaltain maavoimat osallistuu toukokuussa Suomen maavoimien Northern Forest 24 -harjoitukseen Rovajärvellä. Logistiikkalaitos kertoo tiedotteessa tukevansa yhdysvaltalaisjoukkojen osallistumista harjoitukseen Pohjois-Suomessa

Huoltovarmuuskeskuksen entinen toimitusjohtaja Tomi Lounema kommentoi harjoitusta viestipalvelu X:ssä:

– Näin vähäeleisesti tiedottaa puolustusvoimat, kun ollaan Naton ytimessä, valmistaudutaan 5 art mukaiseen toimintaan. Nyt harjoitellaan USA:sta saakka kaman roudaus Suomen Lappiin. Selkeä signaali USA:n sitoutumisesta ja Naton toimivuudesta, Erillisverkkojen johtavana asiantuntijana nykyisin työskentelevä Lounema sanoo.

Yhdysvallat harjoittelee joukkojen nopeaa siirtämistä ja keskittämistä Yhdysvalloista Eurooppaan. Harjoittelu sisältää Yhdysvaltain joukkojen ja kaluston logistisen siirron Norjan ja Ruotsin kautta Suomeen ja niiden poistumisen takaisin kotimaahansa huhti-kesäkuun aikana.

Ruotsin, Suomen, Italian ja Ranskan joukkoja taistelunäytöksessä Nordic Response 24 -harjoituksessa Pohjois-Norjassa. AFP / LEHTIKUVA / JONATHAN NACKSTRAND

Harjoittelun tavoitteena on ylläpitää ja kehittää sotilaallista yhteistoimintakykyä ja suorituskykyä sekä kehittää Suomen, Ruotsin ja Norjan kykyä ottaa vastaan joukkoja Yhdysvalloista.

Nato-Ruotsia ja -Norjaa voidaan pitää Pohjois-Euroopassa ensisijaisesti solmukohtina, joiden kautta puolustusliitto voi kriisi- tai sotatilanteessa koota Nato-maiden joukkoja ja kalustoa ja siirtää niitä eteenpäin etulinjan valtioihin, kuten Suomeen.

Ruotsin ja Norjan roolina olisi siis tukialueena toimiminen, jos Suomi joutuisi sotaan.

”Huomio vaihtui itä-länsisuuntaan”

Ruotsissa on viimeistään Venäjän Ukrainaan kohdistaman laajamittaisen hyökkäyksen jälkeen korostettu voimakkaasti parempien itä-länsisuuntaisten liikenneyhteyksien tarvetta. Tämä trendi korostui entisestään, kun Ruotsista tuli Naton jäsen tänä keväänä.

– Ruotsin infrastruktuurissa on aikaisemmin keskitytty pohjois-eteläsuuntaisiin kuljetusyhteyksiin, ja huomio oli pelkästään Ruotsin puolustamisessa, Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitos FOI:n puolustuslogistiikan johtava asiantuntija Marcus Tynnhammar sanoi hiljattain Verkkouutisille.

– Nyt huomio on vaihtunut itä-länsisuuntaan – eli miten Norjasta ja Ruotsista toimitetaan sinne saapuneita liittolaisvahvistuksia Suomeen sekä Baltian maihin osana Naton kollektiivista puolustusta.

Naton huippukokouksessa Vilnassa hyväksyttiin viime kesänä salassa pidettävät operatiiviset suunnitelmat kolmelle alueelle – pohjoiseen (Euroopan arktinen alue ja Pohjois-Atlantti), keskustaan (Itämeren alue ja Keski-Eurooppa) ja etelään (Välimeren ja Mustanmeren alue).

Kyse on operatiivisesta suunnittelusta, joka liittyy joukkojen ja suorituskykyjen käyttöön operaatioissa, jos Venäjä tekee hyökkäyksen Naton alueelle.

Marcus Tynnhammar huomautti, että varsinkin Pohjois-Ruotsissa järjestetään paljon harjoituksia, joiden tavoitteena on nimenomaan tehostaa keinoja materiaalin toimittamiseksi Suomeen.

Nordic Response 24 -harjoitus järjestettiin Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisosissa maaliskuussa.

FOI:n tutkimusjohtaja Eva Hagström Frisell totesi Verkkouutisille, että erilaiset harjoitukset antavat hieman osviittaa siitä, millaisia salassa pidettävät operatiiviset suunnitelmat ovat.

Suomen harjoitukseen 600 ajoneuvoa USA:sta

Puolustusvoimien kevään suurin taisteluharjoitus Northern Forest 24 järjestetään Rovajärvellä 26.–31.5. Harjoitukseen osallistuu liittolaismaiden sotilaita Yhdysvaltojen lisäksi Norjasta.

Yhdysvaltalaisia joukkoja osallistuu myös taisteluharjoitusta edeltävään alueelliseen tykistön ampumaharjoitukseen (ALTAH Pohjoinen 24), joka järjestetään samalla alueella 13.–25.5.

Yhdysvaltalaisia sotilaita harjoittelemassa Suomessa. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Yhdysvaltalaiset joukot osallistuvat harjoitukseen osana Immediate Response 24 -harjoitusta, joka on osa U.S. Army Europe and African (USAREUR-AF:n) DEFENDER- ja Naton Steadfast Defender -kokonaisuutta.

Puolustusvoimien Logistiikkalaitos tukee Maavoimia edellä mainittuihin harjoituksiin osallistuvien liittolaismaiden joukkojen logistisissa siirroissa sekä toteuttaa joukkojen vastaanoton ja isäntämaatuen järjestelyjä. Yhdysvalloista harjoituksissa on mukana yhteensä noin 2000 sotilasta sekä noin 600 ajoneuvoa.

USA:n prikaati kriisissä Suomeen

Arvostetun amerikkalaisen Center for Strategic and International Studies -ajatushautomon (CSIS) turvallisuuspolitiikan asiantuntija Mark Cancian arvioi helmikuussa Verkkouutisille, että Yhdysvallat voi tulevaisuudessa lennättää tykistöprikaatin Suomeen kriisitilanteessa.

Hän pitää turvallisuusanalyytikko, prikaatikenraali (evp.) Juha Pyykösen aiempaa Verkkouutisten analyysia loogisena.

Pyykösen mukaan Yhdysvallat ja Suomi voivat tulevaisuudessa ryhtyä kahdenvälisen puolustusyhteistyösopimuksen (DCA) turvin konkreettisiin operaatioihin ja toimia Naton alueellisten operatiivisten suunnitelmien puitteissa tosipaikan tullen, jos jäsenmaat eivät heti pääsisi yksimielisyyteen viidennen artiklan aktivoinnista.

Pyykönen katsoo, että Yhdysvallat voi lähettää kahdenvälisellä sopimuksella DCA:n kehyksessä taisteluosaston Suomeen, jos Nato ei saa päätettyä tänne tarkoitettujen liittolaisvahvistusten lähettämisestä.

DCA-sopimuksen tavoitteena on sujuvoittaa Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistoimintaa kaikissa turvallisuustilanteissa. Tämä on tärkeää, koska Venäjän aloittama laajamittainen hyökkäyssota Ukrainassa on muuttanut myös Suomen turvallisuusympäristöä. Pohjois-Euroopan puolustus on Natolle strategisesti tärkeää.

Sopimuksessa sovitaan alueista, joille Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyö ja yhteistoiminta ensisijaisesti keskittyvät.