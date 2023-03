Yleisö puhkeaa nauramaan Sergei Lavroville videolla

Sosiaalisessa mediassa leviävällä videolla yleisö puhkeaa nauramaan Venäjän ulkoministeri Sergei Lavroville kesken hänen puheensa.

Video on kuvattu geopolitiikkaa käsittelevässä Raisina Dialogue -konferenssissa Intian New Delhissä.

Kyseinen tallenne on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

– Me (venäläiset) yritämme pysäyttää sodan, jonka ukrainalaiset käynnistivät meitä vastaan, Lavrov sanoi.

Pian tämän jälkeen yleisö alkaa äänekkäästi nauramaan ulkoministerin väitteille.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun yleisö alkaa nauraa poliitikon perättömille väitteille.

– Tämä muistuttaa minua siitä päivästä, jolloin Iranin (silloinen) presidentti (Mahmud) Ahmadinejad sanoi puhuessaan Columbian yliopistossa, että ”Iranissa meillä ei ole homoseksuaaleja kuten maassanne.” Yleisö nauroi äänekkäästi, yhdysvaltalaisen CNN:n toimittaja Frida Ghitis kommentoi videota Twitterissä.

