Ukrainan droonilentäjä sanoo surmanneensa 300 venäläissotilasta

Asiantuntijoiden mukaan räjähdedrooneja videolaseilla ohjaavat sotilaat ovat nousseet modernilla taistelukentällä yhtä tappavaan asemaan kuin konekiväärimiehet tai tarkka-ampujat 1900-luvun sodissa. Kevytsingon tulivoima voidaan lennokin avulla kuljettaa kohteeseensa äärimmäisen tarkasti ja kymmenien kilometrien päähän.

Ukrainalaisen droonioperaattorin väitetään surmanneen noin 300 venäläissotilasta viimeisten puolentoista vuoden aikana. Osa hänen kollegoistaan sanoo aiheuttaneensa tätäkin suurempia tappioita.

29-vuotias Oleksandr Dakhno esittelee Wall Street Journal -lehdelle videomateriaalia eräästä iskusta Pokrovskin lähellä Donetskin alueella. Hän oli huomannut kahden venäläissotilaan suojautuneen ulkohuussiin. Dakhno ohjasi parikymmentä senttiä leveän, räjähteellä varustetun neliroottorin sisään suoraan sen ovesta. Lähellä lentänyt tiedustelulennokki vahvisti suoran osuman.

Videolinkin avulla ohjattavat FPV-droonit ovat tukeneet Ukrainan puolustusta ylivoimaista vihollista vastaan ja lisänneet venäläisjoukkojen tappioita. Operaattoreilta vaaditaan nopeaa päätöksentekokykyä ja videopeleistä tuttua sorminäppäryyttä. ”Nörtti-Rambot” ovat pidätelleet Venäjän panssariajoneuvojen ja jalkaväen hyökkäyksiä aalto toisensa jälkeen.

Ukraina on ensimmäinen valtio, jonka asevoimissa drooniyksiköt on integroitu osaksi lähes kaikkia prikaateja. Lennokkiryhmillä on mukanaan omat laitteensa ja improvisoidut pommitehtaansa.

– Olemme siviiliryhmä, jonka jäsenet haluavat surmata venäläisiä oveluutemme ja teknologian avulla, Yasni Ochi -droonipataljoonaa komentava Heorhi Volkov sanoo.

Ukrainalaiset tehtaat valmistavat joka kuukausi kymmeniä tuhansia FPV-lennokkeja. Niiden yksikkökustannus on vain noin 460 euroa. Ukrainan joukoilla on käytössään myös esimerkiksi Baba Yaga -drooneja, jotka voivat pudottaa useita neljän kilogramman pommeja ja palata sen jälkeen tukikohtaan.

Vain harvoilla drooneja käyttävistä henkilöistä oli aiempaa sotilastaustaa ennen Venäjän hyökkäystä. Yksiköiden kulttuurin sanotaan muistuttavan pikemminkin startup-yhtiöitä.

Edulliset laitteet ovat osoittautuneet tehokkaiksi myös arvokkaita asejärjestelmiä vastaan. Dakhno kertoo havainneensa aiemmin Venäjän moderneimpiin lukeutuvan T-90-taistelupanssarivaunun lähestyvän Ukrainan puolustuslinjoja. Hänen FPV-drooninsa räjähti tankin tykkitornin juurella.

Vaikka vauriot jäivät pieniksi, ajoi pelästynyt vaunukuski pois tieltä ja törmäsi puuhun. Koko miehistö pakeni paikalta. Muut räjähdedroonit tuhosivat pian hylätyn panssarivaunun.

The "Kryla" unit of the 95th Air Assault Brigade took out a Russian armored vehicle. After a precise drone strike, a mushroom cloud rose into the air. pic.twitter.com/aBMgdM2Z9v

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2024