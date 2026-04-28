Yle: Tuulisähkön rakentaminen romahti, taloyhtiöt säästävät jopa 26 prosenttia

Suomessa rakennetaan tänä vuonna lähes 500 megawattia uutta aurinkosähkökapasiteettia, kun tuulivoimaa valmistuu arviolta vain 180 megawattia, kertoo Yle.

Kyse on historiallisesta käänteestä: aurinkovoimaa valmistuu ensi kertaa enemmän kuin tuulivoimaa.

Tuulivoimarakentaminen on romahtanut halvan sähkön hinnan takia. Tuulisina päivinä sähköä syntyy paljon samaan aikaan, mikä painaa hinnan alas ja tekee uusista investoinneista kannattamattomia.

– Suomen sähkönhinta on tällä hetkellä niin edullinen, että uutta tuulisähköntuotantoa ei pelkkää sähkön markkinahintaa vastaan kannata lähteä rakentamaan, sanoo toimitusjohtaja Anni Mikkonen Suomen uusiutuvista Ylelle.

Aurinkovoima hyötyy erilaisesta tuotantorytmistä. Sitä syntyy keväällä ja kesällä, jolloin tuulee vähemmän ja sähkön hinta pysyy korkeampana.

– Tuulivoima ja aurinkovoima tuottavat sähköä tosi eri aikaan. Talvella tuulee enemmän kuin kesällä ja kesällä paistaa enemmän kuin talvella, Mikkonen kertoo.

Rakentamisen taustalla on myös aurinkopaneelien halpeneminen ja tehokkuuden paraneminen. Esimerkiksi Urjalaan rakennettava aurinkopuisto tuottaa valmistuessaan sähköä noin 500 sähkölämmitteisen talon tarpeisiin.

Tuulivoiman rakentamisen odotetaan piristyvän vasta, kun teollisuuden sähkönkulutus kasvaa ja pitkät sähkönmyyntisopimukset yleistyvät. Samaan aikaan aurinkovoiman ennustetaan jatkavan kasvuaan, vaikka näkymiin liittyy epävarmuutta.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi silti tuulivoiman nousevan muutamassa vuodessa Suomen suurimmaksi sähköntuotantomuodoksi.

Taloyhtiöt voivat hyötyä yllättävän paljon

Aurinkosähkön nopea kasvu on tuonut oman energiantuotannon myös taloyhtiöiden ulottuville, ei vain omakotitaloihin. Turun yliopiston tutkimuksen mukaan erityisesti energiayhteisömalli parantaa aurinkosähkön kannattavuutta: taloyhtiö voi jakaa paneelien tuoton asukkaiden kesken ja ohjata ylijäämäsähköä sinne, missä kulutus on suurinta. Tämä nostaa tuotetun sähkön arvoa ja pienentää asukkaiden sähkölaskuja.

Tutkimuksessa energiayhteisö lisäsi aurinkosähkön arvoa 10–12 prosenttia ja toi useimmille asunnoille 18–26 prosentin säästöt vuositasolla. Lisäksi julkisivuihin asennettavat aurinkopaneelit voivat kasvattaa tuotantoa erityisesti aamun ja illan tunteina, jolloin sähkö on usein kalliimpaa. Yhdessä nämä ratkaisut tekevät aurinkosähköstä taloyhtiöille yhä varteenotettavamman tavan alentaa kustannuksia ja hyödyntää omaa energiantuotantoa.

Tuulivoima on ekologista, mutta sattumanvaraista

Tuulivoiman rakentaminen on kasvanut Suomessa nopeasti 2020-luvulla, ja siitä on tullut yksi keskeisimmistä uuden sähköntuotannon muodoista. Erityisesti vuosina 2021–2023 kapasiteetti kasvoi ennätysvauhtia, kun maahan valmistui vuosittain satoja uusia voimaloita ja useita gigawatteja lisää tuotantokykyä.

Kasvua vauhdittivat teknologian halpeneminen, hyvät tuuliolosuhteet sekä teollisuuden ja energiayhtiöiden kiinnostus päästöttömään sähköön.

Tuulivoiman keskeinen etu on sen edullisuus ja suuri mittakaava: parhaimmillaan se tuottaa sähköä halvemmalla kuin moni muu tuotantomuoto ja nopeasti suuria määriä. Samalla se on keskeinen keino vähentää energiantuotannon päästöjä.

Haittapuolena on kuitenkin tuotannon vaihtelevuus, ja tuulivoimaa on toisinaan kutsuttu ”tuurivoimaksi”. Sähköä syntyy eniten silloin, kun tuulee, ei välttämättä silloin kun kulutus on korkeimmillaan. Tämä voi painaa sähkön hintaa alas ja heikentää uusien hankkeiden kannattavuutta.

Vastaavasti vähätuulisina hetkinä sähkön hinta voi nousta korkealle. Ilmiö nähtiin esimerkiksi alkuvuodesta 2026, jolloin vähätuulisuus ja tuulivoimatuotannon häiriöt nostivat pörssisähkön hinnan poikkeuksellisen korkealle.

Lisäksi tuulivoimaan liittyy paikallisia haasteita, kuten maisema- ja meluvaikutukset sekä kaavoitukseen ja lupiin liittyvät kiistat. Myös sähköverkon kapasiteetti ja siirtoyhteydet rajoittavat rakentamista. Näistä huolimatta tuulivoiman odotetaan säilyvän Suomen sähköjärjestelmän selkärankana, kunhan kysyntä kasvaa esimerkiksi teollisuuden sähköistymisen myötä.