Yle: Teboil ei saa asiakkaita edes halvoilla hinnoilla

Huoltoasemaketju Teboil ei saa houkuteltua asiakkaita edes halvoilla hinnoilla, kertoo Yle.
Esimerkiksi tällä alkuviikolla Teboilin polttoaineiden litrahinnat olivat edullisempia kuin monien muiden huoltoasemaketjujen hinnat. Siitä huolimatta Teboil-asemilla on ollut hyvin vähän asiakkaita.
Vähäinen asiakasmäärä johtuu Teboilin venäläisomistuksesta. Sen omistaja on venäläinen öljy-yhtiö Lukoil.
Monet Ylen haastattelemat autoilijat kertovat boikotoivansa Teboilia sen Venäjä-kytkösten takia. He eivät suostuisi tankkaamaan Teboilin asemilla edes silloin, vaikka sieltä saisi polttoainetta huomattavasti kilpailevia ketjuja edullisemmin.
Autoilijat perustelevat kantaansa sillä, että eivät halua tukea Venäjän valtion sotakassaa ja rahoittaa sen käymää hyökkäyssotaa Ukrainassa. Teboilin viestintäjohtaja on aiemmin kiistänyt Verkkouutisten haastattelussa, että Teboilin varoja käytettäisiin sodan rahoittamiseen.
Venäjä-kytkökset ovat ajaneet Teboilin ahtaalle Suomessa. Lukoiliin kohdistuneet viimeaikaiset pakotteet ovat johtaneet siihen, että Teboil-asemille ei toimiteta enää polttoaineita. Polttoainetoimitusten loppumisen vuoksi Teboil on alkanut ajaa huoltoasemillaan toimintojaan alas.
Kaikkia Teboilin Venäjä-yhteydet eivät tunnu haittaavan. Osa Ylen haastattelemista autoilijoista kertoi tankkaavansa Teboililla huoltoaseman sijainnin tai halvan polttoaineen takia.
