Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Suljettuja dieselpumppuja Teboilin kylmäasemalla. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Yle: Teboil ei saa asiakkaita edes halvoilla hinnoilla

Venäläisomistus on ajanut ketjun ahtaalle.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Huoltoasemaketju Teboil ei saa houkuteltua asiakkaita edes halvoilla hinnoilla, kertoo Yle.

Esimerkiksi tällä alkuviikolla Teboilin polttoaineiden litrahinnat olivat edullisempia kuin monien muiden huoltoasemaketjujen hinnat. Siitä huolimatta Teboil-asemilla on ollut hyvin vähän asiakkaita.

Vähäinen asiakasmäärä johtuu Teboilin venäläisomistuksesta. Sen omistaja on venäläinen öljy-yhtiö Lukoil.

Monet Ylen haastattelemat autoilijat kertovat boikotoivansa Teboilia sen Venäjä-kytkösten takia. He eivät suostuisi tankkaamaan Teboilin asemilla edes silloin, vaikka sieltä saisi polttoainetta huomattavasti kilpailevia ketjuja edullisemmin.

Autoilijat perustelevat kantaansa sillä, että eivät halua tukea Venäjän valtion sotakassaa ja rahoittaa sen käymää hyökkäyssotaa Ukrainassa. Teboilin viestintäjohtaja on aiemmin kiistänyt Verkkouutisten haastattelussa, että Teboilin varoja käytettäisiin sodan rahoittamiseen.

Venäjä-kytkökset ovat ajaneet Teboilin ahtaalle Suomessa. Lukoiliin kohdistuneet viimeaikaiset pakotteet ovat johtaneet siihen, että Teboil-asemille ei toimiteta enää polttoaineita. Polttoainetoimitusten loppumisen vuoksi Teboil on alkanut ajaa huoltoasemillaan toimintojaan alas.

Kaikkia Teboilin Venäjä-yhteydet eivät tunnu haittaavan. Osa Ylen haastattelemista autoilijoista kertoi tankkaavansa Teboililla huoltoaseman sijainnin tai halvan polttoaineen takia.

LUE MYÖS.
Kerryttääkö Teboil Moskovan sotakassaa? Näin yhtiö vastaa

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)