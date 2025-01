Yle: Pyöräteitä aurataan jo lähes yhtä paljon kuin pääautoteitä

Yhä useammassa kunnassa pyöräteitä aurataan lähes yhtä paljon kuin pääautoteitä, Yle kertoo. Joissakin kunnissa vilkkaimmin käytetyt pyörätiet menevät aurausjonossa jopa autoteiden ohitse.

Pyöräteiden auraukseen on viime aikoina panostettu esimerkiksi Vaasassa, Oulussa, Turussa, Tampereella ja Helsingissä.

Kunnilla on erilaisia syitä sille, miksi pyöräteiden aurausta on tehostettu. Esimerkiksi Vaasan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030, jonka vuoksi kaupunkilaisten päästötöntä liikkumista halutaan tukea myös talvisin. Kaupunki arvelee, että pyöräteiden hyvä auraus voi lisätä pyöräilyä ja vähentää esimerkiksi lasten kuljettamista autolla kouluun.