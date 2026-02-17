Yle: Lakko voi vähentää ulkoilua hoivakodeissa

Yksityisen sosiaalipalvelualan työtaistelu alkoi tiistaina puoliltaöin ja päättyy perjantaihin mennessä. Lakko koskee esimerkiksi osaa yksityisistä hoivakodeista.
Työnantajat vakuuttavat Ylelle, että lakko ei vaikuta asukkaiden turvallisuuteen. Töitä esimerkiksi Attendossa tehdään lakon aikana osin esihenkilöiden toimesta.
– Pystymme turvaamaan turvallisen arjen. Kaikki hoitotoimet, ruokailut, lääkitykset ja hygienia-asiat hoituvat, kertoo Attendon työsuhdejohtaja Kari Bagge Ylelle.
Bagge kertoo, että ulkoilua tai muita aktiviteetteja ei lakkokohteissa välttämättä järjestetä. Ruokalistoihin voi tulla myös muutoksia.
Esperiltä kerrotaan, että omaisten ei tarvitse huomioida lakkoa mitenkään.
– Teemme kaikkemme huolehtiaksemme asukkaidemme turvallisuudesta ja hyvästä hoivasta myös työtaistelutoimenpiteiden aikana.
Yksityinen hoiva-ala lakkoilee palkankorotusten puolesta. Ammattiliitot vaativat korotuksia, jotta alan palkat nousisivat julkisen sektorin tasolle.
– Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saa vähemmän palkkaa samasta työstä kuin julkisella puolella. Palkkaero voi olla satoja euroja kuukaudessa tehtävästä riippuen, JHL:n toimialajohtaja Mari Keturi kertoo Ylelle.