Työtön voi ottaa keikkatyötä – näin työttömyysetuus leikkaantuu

Työttömän mahdollisuus ottaa vastaan keikkatyötä menettämättä etuuksia puhuttaa säännöllisesti. Viimeksi asia nousi keskusteluun torstai-iltana Ylen eduskuntapuolueiden puheenjohtajien vaalitentissä, jossa keskusteltiin suojaosan poistosta ja siitä, voiko työtön ottaa vastaan palkkatyötä.

Hallitus poisti työttömyysturvan 300 euron suojaosan 1.4.2024. Suojaosa tarkoitti sitä, että aiemmin työtön työnhakija sai tienata 300 euroa kuussa ilman, että se pienensi työttömyyspäivärahaa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) muistutti torstaina tentissä, että ilman suojaosaakin pystyy tekemään töitä ilman, että työttömyysturva välittömästi leikkaantuu.

Verkkouutiset tiedusteli Kelan etuuspäällikkö Kirsi Metsävainiolta, voiko työtön työnhakija ottaa vastaan palkkatyötä, ja miten se leikkaa työttömyysetuutta.

– Totta kai työtön voi ottaa vastaan osa-aikaista työtä nytkin, vaikka suojaosa on poistettu. On olemassa työttömyysetuuden sovitteluperiaate: etuus vähenee aina puolet jokaisesta ansaitusta eurosta. Esimerkiksi jos työttömänä ansaitset 100 euroa kuukaudessa, työttömyysetuus vähenee 50 euroa kuukaudessa, Metsävainio kertoo.

Hän muistuttaa, että sama periaate pätee myös työttömyyskassoilla eli ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

Täysimääräinen Kelan työttömyystuki on tällä hetkellä noin 800 euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittaa, että noin 1600 euron palkkatulot kuukaudessa nollaisivat työttömyysetuuden.

Jos työtön ottaa osa-aikatyötä vastaan ja saa 100 euroa palkkatuloja, kuinka paljon yleinen asumistuki leikkautuu?

– Jos asumistuki on jo maksussa ja tulee 100 euron tulonlisäys, se ei vielä aiheuta asumistuen tarkistamista. Tulojen nousun pitäisi olla vähintään 400 euroa kuukaudessa, Metsävainio kertoo.

Onko osa-aikatyötä vastaanottavalla työttömällä omavastuu- tai karenssipäiviä eli katkeaako tuki jossain vaiheessa palkkatulon myötä?

– Jos henkilö ottaa vastaan osa-aikaisen työn, eli tekisi vaikka nelituntista työpäivää, etuus ei katkea vaan ansaittu palkkatulo sovitellaan työttömyystukeen mukaan, Metsävainio vastaa.

– Mutta jos henkilö aloittaa yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, siltä ajalta työttömyystukea ei makseta ollenkaan, hän jatkaa.

Sovitteluperiaate koskee siis tilanteita, joissa työsuhde on osa-aikainen tai alle kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö. Tällöin jokainen palkkatuloeuro vähentää työttömyystukea 50 senttiä.

– Osa-aikainen työsuhde saa olla myös toistaiseksi voimassa oleva, kunhan se on osa-aikainen, Metsävainio selventää.

Kelan tilastojen mukaan viime vuonna kaikista työmarkkinatuen tai peruspäivärahan saajista 23,5 prosenttia sai jossain kohtaa soviteltua päivärahaa eli mukana oli myös ansiotuloa.

– Vaikka suojaosa on poistunut, työnteko kannattaa ja tulotaso nousee edelleen, vaikka teet pienempää palkkatyötä. Tulosta jää itselle aina 50 prosenttia, Metsävainio tiivistää.