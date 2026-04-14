Ammattiliitto tuomittiin 10000 euron sakkoihin, lakko peruttiin

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on tuomittu 10 000 euron sakkoihin. Rangaistuksen määräsi työtuomioistuin.

Työtuomioistuin katsoo, että OAJ antoi ammattikorkeakoulujen lakkovaroitukset liian aikaisin. Ratkaisu syntyi äänestyksellä ja herättää kysymyksiä sopijaosapuolten asemasta ja lakko-oikeudesta.

Tuomioistuimen mukaan lakkovaroitukset olivat ennenaikaisia, koska Ylemmät Toimihenkilöt YTN ei ollut vielä päättänyt neuvottelujaan Sivistan kanssa. Kanne ei koskenut mahdollisten tulevien lakkojen laillisuutta.

OAJ:n mukaan ratkaisu on ongelmallinen, koska järjestöt toimivat erillisinä neuvotteluosapuolina.

– Pidämme hyvin erikoisena, että työtuomioistuin katsoo OAJ:n ja YTN:n muodostavan yhden yhtenäisen sopijaosapuolen, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto tiedotteessa.

Murron mukaan OAJ teki tietoisen riskipäätöksen jäsentensä edun vuoksi, kun se ilmoitti työtaistelutoimista heti omien neuvottelujensa päätyttyä.

Ratkaisun seurauksena OAJ perui Turun ammattikorkeakouluun suunnitellun lakon. Sen sijaan myöhemmin annetut lakkovaroitukset pysyvät voimassa, ja lakot Jyväskylässä ja Savoniassa toteutuvat tällä viikolla ilman sopua.

