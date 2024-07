Yle: Anarkistit valtasivat paviljongin, kaupunki yrittää neuvotella

Helsingin kaupunki haluaisi saada tyhjillään olevan Kulosaaren kartanon sivurakennuksineen myyntiin. Ongelmaksi ovat nousseet anarkistit, jotka ovat vallanneet kartanon mailla olevan paviljongin. Asiasta kertoo Yle.

Rakennus on ollut ”autonomiseksi sosiaalikeskukseksi” itseään kuvaavan Kaaoskartano-ryhmän valtaama jo kahden kuukauden ajan. Ennen Kaaoskartanoa Kulosaaren kartanon päärakennuksen taas valtasi tilapäisesti anarkistinen Mikimak-yhteisö.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Keväällä Helsingissä vallattiin myös Meilahden kartano. Toukokuussa apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas.) kehui talonvaltaajien tavoitteita ja kertoi toivovansa, että kaupungilta löytyisi heille sopiva uusi tila.

Toistaiseksi Helsingin kaupunki onkin antanut valtaajien jäädä taloon. Nyt talonvaltaajille yritetään löytää korvaavia tiloja, jotta he lähtisivät paviljongista.

Tällä hetkellä vallattu talo toimii ”sosiaalitilana”. Paviljongista otetuissa kuvissa näkyy, että rakennuksen kuistille on ripustettu palestiinalais- ja anarkistiliput. Banderolleissa taas vaaditaan ”leikkausten lopettamista ja kaiken yhteistämistä” sekä ”kansanmurhaa tukevan kokoomuksen sulkemista ulos Pridestä”.

Helsingin nuorisotyön kumppanuuspäällikkö Markku Toivosen mukaan kaupunkiympäristön toimiala yrittää löytää valtaajien kanssa ratkaisua tilanteeseen. Se, että valtaajat jäisivät rakennukseen, ei Toivosen mielestä ole ratkaisu.

– Nyt haetaan pidempää ratkaisua ja kunnollista, korvaavaa tilaa, jotta valtaukset saadaan loppumaan, Toivonen tiivistää.

Tällä hetkellä tavoitteena on, että kaupunki tukisi uuden tilan vuokraa jollain tavalla. Toivonen on pyytänyt valtaajilta listaa asioista, joita he toivovat uudelta tilalta.

Kartanon ja sen sivurakennusten myyntiä on valmisteltu pitkään, ja alun perin kiinteistö piti olla myynnissä jo tänä kesänä. Nyt myynti on lykkääntynyt syksyyn, sillä historialliset selvitykset ja kuntokartoitukset ovat viivästyneet valtauksen takia.

Tilapalveluiden päällikkö Antti Halmin mukaan paviljonki tullaan tyhjentämään, vaikka valtaajat eivät sitä haluaisi.

Jos valtaajat eivät lähde suosiolla, joutuu kaupunki tekemään virka-apupyynnön poliisille.