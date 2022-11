Yksikön komentajat saivat surmansa – sotilaat pakenivat

Venäjän joukkojen vetäytymisen Dnepr-joen yli arvioidaan sujuneen huomattavasti paremmin verrattuna alkusyksyn kaoottiseen pakoon Harkovan alueen pohjoisosista tai Lymanin kaupungin lähialueelta.

Britannian puolustusministeriön tilannekatsauksessa arvioidaan, että ajoneuvotappiot jäivät Hersonissa joihinkin kymmeniin. Venäläisjoukot olivat aiemmin jättäneet jälkeensä satoja ajoneuvoja, joista osa pystyttiin korjaamaan Ukrainan käyttöön suhteellisen pienellä vaivalla. Hersoniin jäänyt kalusto myös tuhottiin aiempaa huolellisemmin räjähteillä.

Hersonin vetäytymisen arvioidaan sujuneen paremmin, koska alueen joukot toimivat yhden operatiivisen komentajan eli kenraali Sergei Surovikinin alaisuudessa.

Britannian puolustusministeriö huomauttaa, että Venäjän joukkojen heikkoutena on aliupseeritason ja keskijohdon epäpätevyys, upseerivaje ja kulttuuri, jossa kielteisiä asioita pyritään peittelemään rangaistuksen pelossa.

Katsauksessa nostetaan esiin kaksi viimeaikaista tapausta, jossa itäiseen sotilaspiiriin kuuluneen komppanian sotilaat pakenivat yksikön komentajan kaaduttua taistelussa.

– Muut upseerit luultavasti valehtelivat peittääkseen tapauksia, katsauksessa todetaan.

Venäjän vetäydyttyä Dnepr-joen itäpuolelle Ukrainan taisteluiden painopiste on siirtynyt maan itäosiin. Venäjän joukot ovat jatkaneet hyökkäyksiään Donetskin alueella Bahmutin kaupungin ympäristössä. Ukrainan kerrotaan puolestaan jatkaneen vastahyökkäyksiä pohjoisempana Luhanskin alueella.

