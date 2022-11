Ukrainan väitetään valmistelevan suurta hyökkäystä idässä

Taistelut ovat jatkuneet viime päivinä kiivaina Ukrainan itäosissa. Venäjän joukkojen kerrotaan jatkaneen hyökkäyksiään Donetskin alueella sijaitsevan Bahmutin kaupungin ympäristössä raskaista tappioista huolimatta.

Ukrainan yleisesikunnan mukaan hyökkäyksiä on torjuttu useilla eri paikkakunnilla. Noin 500 haavoittunutta venäläissotilasta on tiettävästi siirretty Horlivkan kaupungin sairaaloihin.

Venäjän puolustusministeriön ja venäläisten sotakirjeenvaihtajien mukaan Ukrainan joukot ovat tehneet useita hyökkäyksiä pohjoisempana Luhanskin alueella Svatoven ja Kreminnan suunnalla. Ukrainan joukot ovat yrittäneet edetä syvemmälle Luhanskin alueella aiempien onnistuneiden vastahyökkäysten jälkeen.

Venäjän kerrotaan siirtäneen Luhanskin alueelle runsaasti uusia liikekannallepanossa kutsuttuja sotilaita ja sijoittaneen heitä moniin asuinrakennuksiin. Luhanskin alueen kuvernööri Serhiy Haidain mukaan Venäjä olisi siirtänyt puolustuksen tueksi Hersonin alueelle aiemmin sijoitettuja maahanlaskujoukkoja.

ISW-ajatuspajan mukaan lisäjoukkoja siirretään myös tulevien viikkojen aikana, sillä Valko-Venäjällä olleiden 1. panssariarmeijan reserviläisten koulutus on saatu päätökseen. Asiantuntijat uskovat Venäjän pyrkivän vahvistamaan puolustusasemiaan Luhanskissa ja jatkavan hyökkäyksiään Donetskissa.

Sotaa seuraavat venäläisbloggaajat ovat jakaneet tietoja, joiden perusteella Ukraina valmistelisi suurta hyökkäystä Orlyansken ja Svatoven välisellä alueella Luhanskissa. ISW-ajatuspaja nostaa esiin BARS-reserviläisjoukkojen upseerin asiaa koskevan lausunnon. Upseerin mukaan ukrainalaisjoukot ovat kokeilleet Venäjän puolustuslinjan kestävyyttä useissa kohdissa Luhanskissa. Toiminnan on arvioitu edeltävän laajempia hyökkäyksiä alueella.

