Venäläinen sotabloggari ja imperialistiaktivisti Aleksandr Žutškovski valittaa, että rintamalla venäläissotilaat haukkuvat useammin omia sotilaspoliisejaan kuin ukrainalaisia.

Sotilaspoliiseja vihataan ja heitä pidetään vihollisina. Brittiläinen sotahistorioitsija Chris Owen on julkaissut ketjun Žutškovskin valituksesta viestipalvelu X:ssä. Owen on pitkään seurannut Venäjän sotilaspoliisin (VP) toimintaa.

Verkkouutiset kertoi viime vuoden lopulla Venäjän sotilaspoliisin sakottavan omia joukkojaan jopa mutaisista autonrenkaista. Sotilaspoliisin esimiehet rikastuttavat sakottamisella itseään korruption tapaan. Jos alaiset eivät sakota riittävästi, esimiehet lähettävät nämä tykinruoaksi rynnäkköyksiköihin.

Nyt VP:n häirintä on Žutškovskin mukaan pahentunut entisestään.

– Viime viikkoina sotilaspoliisi on kiristänyt ankarasti sotilaisiin ja sotilasajoneuvoihin kohdistuvia vaatimuksiaan. Sääntörikkomukset eivät johda enää vain sakkoihin, vaan sääntöjen rikkojat päätyvät listalle, mikä luo riskin rynnäkköyksikköön lähettämisestä.

Sotilaspoliisi tuijottaa kulkulupien käsialoja

Sotabloggarin mukaan hiusta halkovien pikkutarkkojen tarkastusten kohteeksi eivät joudu ainoastaan selustajoukot, vaan myös rintamasotilaat. Hänen mukaansa sotilaspoliisin valta on kasvanut sotatoimialueella entisestään.

– Yhä tarkemmin valvottujen rikkomusten lista kasvaa. Esimerkiksi sääntöjenvastainen pukeutuminen. Huolimatta siitä, että monissa paikoissa sotilasunivormun pitäminen on jopa kiellettyä, jottei herätetä huomiota ja voidaan sulautua paikalliseen väestöön.

Samalla Žutškovski tulee osoittaneeksi, kuinka Venäjän armeijan omat ohjeet eroavat kansainvälisestä sodankäynnin säännöistä. Geneven sopimuksen mukaan sotilaan naamioituminen siviiliksi taistelutehtävissä on kiellettyä ja sotarikos.

Žutškovski kertoo, että venäläiset sotilaspoliisit tarkkailevat, onko asiakirjoissa ja kulkuluvissa identtistä käsialaa.

– Pyrkivät selvittämään, onko kuljettaja eikä esimies lyönyt leiman ja allekirjoittanut. Mutta miten komentaja allekirjoittaa asiakirjan, jos hän on taistelussa ja kuljettajan täytyy välittömästi lähteä toiseen tehtävään, kirjoittaa Žutškovski valaisten samalla venäläistä sotilasbyrokratiaa.

”Hajonnut tuulilasi”

Lisäksi sotilaspoliisi valvoo ajoneuvojen vahinkoja ja vikoja ”kuten hajonnut tuulilasi tai etuvalo”.

– Tällaisia ajoneuvoja käytetään päivittäin rintamalla, eikä niitä ole aikaa korjata (lisäksi ajoneuvoja ei ole riittävästi, joten ei ole mitään, millä ne voisi korvata). Korjauksiin vaaditaan rahaa, josta on aina pulaa, ja varaosia, joita ei ole aina saatavilla

Sotilaspoliisi ratsaa myös kauppojen edustoilla olevia sotilasajoneuvoja.

– Osa sotilaista sanoo, että se on yksinkertaisesti kiellettyä. Muut taas sanovat, että on laitonta jättää auto ilman sotilasta. Mutta jos kuljettaja on yksin ja hänen pitää hakea vettä tai välipalaa? Se on silti hänen syynsä.

”Turvavyö kiinnittämättä”

Venäläinen byrokratia tarjoaa sotilaspoliisille eri mahdollisuuksia pidätyksiin.

– He voivat pidättää kuljettajan, jos tämä ajaa läpi kylän, jota ei ole mainittu kulkuluvassa. Eikä kyse ole edes mistään kaupungista, vaan jostain kylästä, jossa sotilaspoliisi yllättäen ilmestyy pyrkien innoissaan pidättämään toistuvia sääntörikkojia. Reitti on 200 kilometriä pitkä, joten jok’ikistä asuinpaikkaa ei ole mahdollista merkitä kulkulupaan.

Žutškovski päivittelee, että ”he sakottavat jopa auki olevasta turvavyöstä!”.

– Eikä vain selustassa, vaan jopa etulinjassa, jossa on jatkuva FPV-vaara ja turvavyön kiinnittäminen on suorastaan vaarallista, koska muuten ei ole hypätä poisautosta. Jopa suurissa kaupungeissa poliisi jättää ilmavaaran aikana turvavyön kiinnittämättä. Mutta täällä sotilaspoliisi sakottaa sotilaita turvavyöttömyydestä.