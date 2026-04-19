Ohjukset moukaroivat Venäjän droonitehdasta

Droonitehdas Taganrogissa Rostovin alueella Venäjällä joutui viime yönä ohjusiskun kohteeksi.
Asiasta kertoo ukrainalaismedia The Kyiv Independent.
Tehdas tuottaa drooneja Venäjän asevoimille. Se sijaitsee entisen autotehtaan alueella.
Alueella toimiva yritys tuottaa muun muassa tiedustelukäyttöön suunniteltuja FPV-drooneja sekä komponentteja muille drooneille.
Venäläisten viranomaisten julkaisemien virallisten tietojen iskussa haavoittui kolme ihmistä. Viranomaiset eivät vahvistaneet sitä, että isku olisi kohdistunut droonitehtaan alueeelle.
Viime yönä Ukraina iski myös satamaan Krasnodarin alueella. Sosiaalisessa mediassa levinneissä kuvissa näkyy, kuinka savu nousi Yeyskin sataman alueelta.
Krasnodarin alueen sotilasviranomaisten mukaan sataman alueelle tippui droonin osia.