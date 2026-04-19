Robottiveneestä laukaistu drooni tuhosi ensimmäistä kertaa Venäjän lennokin

Ukraina on ensimmäistä kertaa ikinä ampunut alas venäläisen Shahed-itsemurhalennokin robottiveneestä laukaistulla droonilla. Asiasta kertoo Ukrainan droonijoukkojen Nemesis-prikaati viestipalvelu Telegramissa.
Prikaatin mukaan robottiveneestä laukaistu torjuntadrooni onnistui ampumaan alas Venäjän Shahedin, joita maa on käyttänyt aktiivisesti pommittaessaan ukrainalaiskohteita.
Alun perin Iranissa suunniteltu Shahed-drooni kykenee kantamaan 90 kilon painoisen taistelukärjen jopa 2 500 kilometrin päähän. Yksi Shahedin eduista on sen halpa hinta. Joidenkin arvioiden mukaan yksi lennokki maksaa vain joitakin kymmeniä tuhansia euroja.
Alasampumisesta kuvatulla videolla näkyy, kuinka robottiveneestä laukaistu drooni lennähtää ilmaan ja lähestyy sen jälkeen Shahedia.
Videon perusteella torjuntadrooni näyttäisi olevan 3D-tulostetuista osista valmistettu Sting-drooni. Luodin muotoinen Sting on Shahediakin halvempi, vain parituhatta euroa, ja kykenee saavuttamaan jopa kolmen kilometrin lentokorkeuden ja 340 kilometrin tuntinopeuden.
Sting on syyskuusta 2025 lähtien ollut Ukrainan suorituskykyisin Shahedien torjuntaan käytetty drooni. Huhtikuuhun mennessä 70 prosenttia suihkuturbiineilla varustetuista Shahedeista tuhottiin Sting-drooneilla.
Prikaati kertoo Telegramissa, että alasampuminen on uusi askel meri- ja ilmavoimien droonien suorituskykyjen yhdistämisessä.
– Meridroonien käyttö torjuntadroonien alustana laajentaa ilmauhkien torjuntakykyä ja luo uuden puolustustason ukrainalaiskaupunkien puolustukseen, prikaatin lausunnossa todetaan.