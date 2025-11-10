Verkkouutiset

Aamiaisen syömättä jättäminen ei ole suositeltavaa terveyden kannalta. PIXABAY

Yksi virhe aamulla lisää vakavan sairauden riskiä

  • Julkaistu 10.11.2025 | 12:29
  • Päivitetty 10.11.2025 | 12:29
  • Ruoka, Terveys
Aamupalaa ei kutsuta turhaan päivän tärkeimmäksi ateriaksi.
Aamupalan jättäminen väliin voi lisätä riskiä sairastua metaboliseen oireyhtymään. Asia ilmenee tuoreesta tutkimuksesta, joka on julkaistu Nutrients -lehdessä.

Metabolinen oireyhtymä (MBO) on tila, jossa useat terveyttä uhkaavat aineenvaihdunnan häiriöt esiintyvät samanaikaisesti, lisäten merkittävästi riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja tyypin 2 diabetekseen. Oireyhtymään kuuluvat tyypillisesti vyötärölihavuus, kohonnut verenpaine, häiriintyneet rasva-arvot sekä kohonnut paastoverensokeri.

Tutkimuksessa tarkkailtiin 118 385 ihmisen tietoja. Ilmeni, että aamupalan säännöllisesti väliin jättäneillä oli suurempi vyötärölihavuuden ja verenpainetaudin riski. Tämä saattaa viitata siihen, että aamiaisen väliin jättäminen voi vaikuttaa kielteisesti elimistön aineenvaihduntaan ja kykyyn käsitellä ravintoaineita.

Aamiaisen väliin jättämisellä oli kielteisiä vaikutuksia myös siihen, miten henkilö syö myöhemmin saman päivän aikana. Aamupalan syömättä jättäminen voi johtaa esimerkiksi siihen, että henkilö syö liikaa lounasaikaan ja päätyy valitsemaan lautaselleen epäterveellisiä vaihtoehtoja.

Tutkimustulos osaltaan vahvistaa käsitystä siitä, että aamupala on päivän tärkein ateria. Samalla tutkijat huomauttavat, että aamiaisen väliin jättäminen ei ole ainoa metaboliselle oireyhtymälle altistava tekijä. Muita ovat esimerkiksi epäterveellinen ruokavalio, vähäinen liikunta ja tupakointi.

Sairastumisen riskiä voikin vähentää merkittävästi huolehtimalla säännöllisestä ja terveellisestä ruokavaliosta, säännöllisestä liikunnasta ja välttämällä tupakointia.

Uusimmat
