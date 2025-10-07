Yksi syy saa monet karttamaan pörssisähköä

Yli puolet (53 prosenttia) suomalaisista ei ole edes harkinnut pörssisähkösopimusta. Tulos käy ilmi sähköyhtiö Vattenfallin teettämästä tutkimuksesta.
– Tämä on yllättävän suuri luku. Suomalaiset ovat jakautuneet käytännössä lähes kahtia kiinteähintaisen ja pörssisähkön kannattajiin, toteaa Vattenfallin liiketoimintajohtaja Taija Sjöblom tiedotteessa.
Vaikka pörssisähkö on pitkällä aikavälillä halvin sopimusmuoto, monet karttavat sitä. Pörssisähköön kielteisesti suhtautuvat ilmoittavat suurimmaksi syyksi sen, että pörssisähkö ei sovi omaan elämäntilanteeseen.
– Hintavaihtelut huolettavat, eikä arjessa ole aikaa seurata hintoja tai mahdollisuutta ajoittaa kulutusta sähkön hintojen mukaan, kuvailee Sjöblom kyselyssä esiin nousseita syitä.
Tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista (56 prosenttia) kokee, että oma elämäntilanne onkin ratkaiseva tekijä sähkösopimuksen valinnassa. Etenkin kiireiset lapsiperheet ja eläkeläiset ilmoittavat arvostavansa sähkösopimuksissaan ennustettavuutta. Lisäksi sukupuolten välillä on eroa: Elämäntilanne määrittää sähkösopimustyypin 61 prosentille naisista, kun miehistä näin vastaa vain 51 prosenttia.
Suomalaiset kaipaavat sähkösopimuksiltaan myös entistä enemmän yksilöllisyyttä ja joustavuutta.
– Sähkösopimuksen halutaan mukautuvan kodin, arjen tapahtumien ja elämäntilanteen mukaan – ei päinvastoin. Entistä personoidummat, joustavat sähkösopimukset ovat nouseva trendi Suomessa, toteaa Sjöblom.
Monella sähköyhtiöllä on jo palvelu, jossa oman pörssisähkösopimuksen voi vaihtaa seuraavan kuukauden ajaksi kiinteähintaiseksi sopimukseksi.
– Tutkimuksen mukaan päätökseen vaikuttaa hinnan ohella etenkin vuodenaika sekä arjen tapahtumat kuten juhlapyhät ja lomamatkat, selventää Sjöblom.
Tutkimuksen toteutti Iro Research ja siiten vastasi tuhat suomalaista. Otos edustaa valtakunnallisesti yli 18-vuotiaita suomalaisia. Vastaukset kerättiin 16. – 24. syyskuuta 2025.
