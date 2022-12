”Yhtälö on syvästi väärin” – Näin sähkön huippuhinnat jopa puolittuisivat

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman vaatii alentamaan sähkön kohtuutonta hintaa muuttamalla sähköpörssin hinnanmuodotusta. Vestman muistuttaa, että nykyinen malli ei ole “luonnon tai markkinoiden laki”.

– On lopulta poliittinen päätös, että kallein tuotanto määrää kaiken sähkön hinnan (pay as clear) ja että vain tuotetusta sähköstä maksetaan (energy only).

– Sähkömarkkina voidaan järjestää toisinkin: Sähkön hinta voidaan määrittää osin jätettyjen tarjousten mukaan (pay as bid), mikä laskee hintaa, Vestman toteaa Twitterissä.

Kansanedustajan mukaan korkeat sähkön hinnat kurjistavat suomalaisia perheitä ja yrityksiä sekä ruokkivat entisestään inflaatiota. Samaan aikaan sähköntuotannon kustannukset eivät ole muuttuneet juuri mihinkään.

– Tuuli-, vesi- ja ydinvoima kustantaa yhtä vähän kuin pari vuotta sitten. Sähkön hinta on silti kymmenkertainen. Tämä yhtälö on syvästi väärin, Vestman sanoo tiedotteessa.

Sähkön pörssihinta määrittyy kalleimman kulloisenkin kulutuksen kattavan tuotantomuodon mukaan. Kokoomuksen esittämässä uudessa mallissa kallein tuotantomuoto ei määrää enää yksin kaiken sähkön hintaa.

Konsulttiyritys AFRY on Suomen Sähkönkäyttäjien ja Teknologiateollisuuden toimeksiannosta laskenut, että kokoomuksen mallia vastaava malli laskisi sähkön huippuhintoja jopa puoleen.

– Kokoomuksen mallissa noin 10 prosenttia kalleimmista sähköpörssin tarjouksista erotetaan perushinnan muodostuksesta ja käsitellään erikseen. Näin lasketaan huippuhintoja jopa yli 70 prosenttia, Vestman toteaa.

Kokoomuksen esityksessä sähkömarkkinamallia täydennetään tehotuella olemassa olevalle fossiiliselle tuotannolle sekä kapasiteettituella uudelle puhtaalle perus- ja säätövoimalle. Se turvaa sähkön toimitusvarmuutta.

– Sähkömarkkinamalli on EU:n laajuinen. Komissio laatii paraikaa esitystä uudeksi markkinamalliksi. Suomen ennakkovaikuttamisen aika on nyt.

–Hallituksen tai hallituspuolueiden näkemystä sähkömarkkinamallin kehittämiseksi lienee turha kysellä. Sellaista nimittäin ei ole, Vestman toteaa.