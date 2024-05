Valiokunnan puheenjohtaja: Rajalaissa kuullaan asiantuntijoita tavallista laajemmin

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) kertoo, että valiokunta aloittaa asian käsittelyn jo keskiviikkona.

– Esitys on poikkeuksellinen sekä oikeudellisesti että taustalla olevien painavien turvallisuusintressien vuoksi, Vestman kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Hallitus on katsonut, että uudet toimivaltuudet rajalle tarvitaan kiireellisesti. Perustuslakivaliokunta arvioi poikkeuslain ilman aiheetonta viivytystä mutta huolella. Oikeusvaltiossa uudet toimivaltuudet on arvioitava valtiosääntöisesti kestävästi silloinkin, kun niiden peruste on painava, hän jatkaa.

Vestman sanoo pitävänsä tärkeänä sitä, että valiokunnalla on kaikki tarpeellinen tieto lakiesityksen arvioimiseksi.

– Perustuslakivaliokunnan on tarkoitus päättää huomenna ennakkokäsittelyssä asiassa kuultavat valtiosääntö- ja kansainvälisen oikeuden asiantuntijat. Lakiesityksen luonteen vuoksi on perusteltua kuulla asiantuntijoita tavallista laajemmin. Asiantuntijoille varataan riittävä lausuntoaika, hän sanoo.

Valiokunnan kuulemiset poikkeuslaista alkavat Vestmanin mukaan viikolla 23.

