Yhä useampi maahanmuuttaja jää töihin Suomeen

Ulkomaalaisten yritysten ja työntekijöiden määrä on kasvanut tasaisesti Suomessa viime vuosina, Maahanmuuttovirasto kertoo. Varsinkin EU:n ulkopuolisista maista tulleiden työntekijöiden määrä on noussut. Ulkomaista työvoimaa on tullut erityisesti Turun telakan kaltaisiin suuriin rakennushankkeisiin, sosiaali- ja terveysalalle sekä kasvavalle palvelusektorille.

Tiedot ilmenevät Europan muuttoliikeverkoston (EMN) vuosiraportista 2023.

Vuonna 2023 ensimmäisiä työperusteisia oleskelulupia Suomeen myönnettiin hieman vähemmän kuin 2022 (2023: 15 081, 2022: 16 081), mutta jatkolupia myönnettiin huomattavasti edellisvuotta enemmän (2023: 19 476, 2022: 12 374). Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät jäävät Suomeen.

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen näkyy myös työsuojelun ja työnteko-oikeuden valvonnan haasteina. Luvattomasti työskenteleviä kolmansien maiden kansalaisia on havaittu muun muassa siivousalalla, rakennusalalla, kuljetusalalla, maataloudessa, ravintola-alalla sekä alustataloudessa.

Opiskelijoille myönnettiin ensimmäisiä oleskelulupia ennätysmäärä vuonna 2023 (12 795, 2022: 8 383). Kansainvälisten opiskelijoiden määrä on kasvanut koronapandemiasta lähtien. Opiskelijoita tuli viime vuonna etenkin Etelä-Aasian maista kuten Bangladeshista, Sri Lankalta ja Intiasta.

Myönnettyjen jatkolupien määrät ovat pysyneet tasaisempina (2023: 3 297, 2022: 3 616). Tämä johtuu siitä, että ensimmäinen oleskelulupa myönnetään nykyään yleensä koko opintojen ajaksi. Suomeen jäävät opiskelijat hakevat yleensä seuraavaa oleskelulupaa jollain muulla perusteella.

Vuonna 2023 nähtiin merkittävä tilastollinen käänne, kun perhe nousi yleisimmäksi oleskeluluvan myöntöperusteeksi. Ensimmäisiä oleskelulupia myönnettiin perhesiteen perusteella 20 278 (2022: 17 284).

Yleisin hakijaryhmä oli muu ulkomaalaisen puoliso tai lapsi, eli jo Suomessa työskentelevien ja opiskelevien ulkomaalaisten perheenjäsenet hakivat oleskelulupia. Tämä on luonnollista seurasta työ- ja opiskeluperusteisen maahanmuuton kasvusta koronapandemian jälkeen.

Perhesidehakemusten lisääntyminen kertoo myös siitä, että työn tai opiskelun perusteella Suomeen muuttaneet aikovat asua maassa pidempään.

Suomessa jätettiin yli 5000 turvapaikkahakemusta

Viime vuonna Suomessa jätettiin 5 372 turvapaikkahakemusta. Lukumäärä sisältää myös loppuvuonna itärajan kautta tulleiden turvapaikanhakijoiden jättämät hakemukset. Suomessa jätettyjen turvapaikkahakemusten määrä on pysynyt maltillisena vuoden 2015 hakemuspiikin jälkeen.

Maahanmuuttoviraston arvion mukaan Suomessa jätetään vuosina 2024 ja 2025 noin 3 500–4 500 ensimmäistä turvapaikkahakemusta vuosittain.

Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä on vähäinen, jos lukuja suhteutetaan koko EU-alueelle. EU-alueella turvapaikkahakemusten määrä nousi viime vuonna korkeimmalle tasolle sitten vuosien 2015–2016. Yhteensä hakemuksia jätettiin yli 1,1 miljoonaa. Saksa vastaanotti selkeästi eniten koko EU:ssa.

Suomessa jätettiin vuonna 2023 myös yhteensä 19 426 tilapäisen suojelun hakemusta, mikä oli alle puolet vuoden 2022 määristä (47 302). Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville.