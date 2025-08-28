Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Yhdysvaltain talous kasvoi huhti-kesäkuussa 3,3 prosenttia. Kuvassa Miamin satama Floridassa. AFP / LEHTIKUVA / CHANDAN KHANNA

Yhdysvaltain taloudesta yllättäviä tietoja

  • Julkaistu 28.08.2025 | 17:17
  • Päivitetty 28.08.2025 | 17:17
  • Talous, USA
Talous kasvoi huhti-kesäkuussa odotettua vahvemmin.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvaltain talouden elpyminen vuoden toisella neljänneksellä oli aiemmin raportoitua vahvempaa, kertoo CNN viitaten maan kauppaministeriön tuoreisiin tietoihin. Kulutus lisääntyi huhti-kesäkuussa ​​presidentti Donald Trumpin tullien tuomasta hermostuneisuudesta huolimatta.

Yhdysvaltain bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa vuositasolla 3,3 prosenttia, maan kauppaministeriö ilmoitti torstaina julkaistussa toisessa arviossaan. Tämä on hieman parempi luku kuin alun perin arvioitu 3 prosentin kasvu.

Viimeisin bkt-arvio osoittaa, että talous on elpynyt selvästi alkuvuoden jälkeen: tammi-maaliskuussa USA:n bkt supistui 0,5 prosenttia. Bruttokansantuote on oikaistu kausivaihteluilla ja inflaatiolla.

Kulutusmenot kasvoivat vuositasolla 1,6 prosenttia, joka on aiemmin arvioitua hieman parempi luku. Kulutusmenot muodostavat noin kaksi kolmasosaa Yhdysvaltain taloudesta.

Yritysten investoinnit vahvistuivat selvästi: 5,7 prosenttia, kun alkuperäinen arvio oli 1,9 prosentin kasvu. CNN:n mukaan valtaosa yritysten lisääntyneistä menoista kohdistui immateriaalioikeuksiin liittyviin tuotteisiin. Näihin kuuluvat muun muassa patentit ja tavaramerkit.

Vaikka talous kasvoi selvästi toisella vuosineljänneksellä, loppuvuoden näkymät eivät ole yhtä valoisat.

– Odotamme BKT:n kasvun jäävän alle 1 prosenttiin vuoden jälkipuoliskolla, arvioi rahoitusmarkkinaekonomisti Oren Klachkin torstaina analyytikkomuistiossa.

– Heikkenevät työmarkkinat ja lievästi korkeampi tullien aiheuttama inflaatio rajoittavat toimintaa vuoden loppuun asti, ekonomisti totesi CNN:n mukaan.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)