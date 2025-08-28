Yhdysvaltain taloudesta yllättäviä tietoja

Yhdysvaltain talouden elpyminen vuoden toisella neljänneksellä oli aiemmin raportoitua vahvempaa, kertoo CNN viitaten maan kauppaministeriön tuoreisiin tietoihin. Kulutus lisääntyi huhti-kesäkuussa presidentti Donald Trumpin tullien tuomasta hermostuneisuudesta huolimatta.
Yhdysvaltain bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa vuositasolla 3,3 prosenttia, maan kauppaministeriö ilmoitti torstaina julkaistussa toisessa arviossaan. Tämä on hieman parempi luku kuin alun perin arvioitu 3 prosentin kasvu.
Viimeisin bkt-arvio osoittaa, että talous on elpynyt selvästi alkuvuoden jälkeen: tammi-maaliskuussa USA:n bkt supistui 0,5 prosenttia. Bruttokansantuote on oikaistu kausivaihteluilla ja inflaatiolla.
Kulutusmenot kasvoivat vuositasolla 1,6 prosenttia, joka on aiemmin arvioitua hieman parempi luku. Kulutusmenot muodostavat noin kaksi kolmasosaa Yhdysvaltain taloudesta.
Yritysten investoinnit vahvistuivat selvästi: 5,7 prosenttia, kun alkuperäinen arvio oli 1,9 prosentin kasvu. CNN:n mukaan valtaosa yritysten lisääntyneistä menoista kohdistui immateriaalioikeuksiin liittyviin tuotteisiin. Näihin kuuluvat muun muassa patentit ja tavaramerkit.
Vaikka talous kasvoi selvästi toisella vuosineljänneksellä, loppuvuoden näkymät eivät ole yhtä valoisat.
– Odotamme BKT:n kasvun jäävän alle 1 prosenttiin vuoden jälkipuoliskolla, arvioi rahoitusmarkkinaekonomisti Oren Klachkin torstaina analyytikkomuistiossa.
– Heikkenevät työmarkkinat ja lievästi korkeampi tullien aiheuttama inflaatio rajoittavat toimintaa vuoden loppuun asti, ekonomisti totesi CNN:n mukaan.