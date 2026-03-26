Paljastus sisäpiiristä: Donald Trump haluaa lopettaa sodan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut avustajilleen, että haluaa välttää pitkittyneen sodan Iranissa. Trumpin mukaan konfliktille tulisi saada päätös 4-6 viikon aikana, minkä hän on kertonut myös julkisuuteen.

Valkoinen talo on suunnitellut toukokuun puoleen väliin kokouksen Kiinan presidentti Xi Jinpingin kanssa Pekingiin, ja oletus on, että sota on tuolloin ohi.

Ongelma on, että Trumpilla ei ole helppoja vaihtoehtoja sodan lopettamiseen ja rauhanneuvottelut ovat alkuvaiheissaan.

Hänen huomionsa on ajoittain siirtynyt muihin aiheisiin, kuten tuleviin välivaaleihin, päätökseen lähettää maahanmuuttoviranomaisia lentokentille sekä strategioihin, joilla pyritään viemään kongressin läpi äänioikeuskelpoisuutta kiristävää lainsäädäntöä. The Wall Street Journalin lähteen mukaan Trump myös totesi lähipiiriinsä kuuluvalle, että sota häiritsee hänen muita prioriteettejaan.

Presidentti vaikuttaa valmiilta tarttumaan jo seuraavaan haasteeseen, kertoo presidentille hiljattain puhunut WSJ:n lähde. Trump ei yksilöinyt, mikä tämä haaste olisi.

Jotkut liittolaiset toivovat, että Trump kaataisi Kuuban kommunistisen hallinnon. Läheiset neuvonantajat puolestaan haluaisivat Trumpin keskittyvän äänestäjien huoleen elinkustannuksista, jotka ovat nousseet sodan takia. Republikaanipiirejä askarruttavat tulevat välivaalit ja Trumpin laskevan kansansuosion vaikutus tuloksiin.

Valkoisen talon lehdistösihteerin Karoline Leavittin mukaan presidentti on täysin keskittynyt sotilaallisten tavoitteidensa saavuttamiseen Iranissa, ja harvinaisen kyvykäs hoitamaan montaa vaikeaa asiaa yhtä aikaa.

Trump viestitti tällä viikolla kiinnostuksestaan diplomaattiseen ratkaisuun ja otti aikalisän uhkauksessaan iskeä Iranin voimalaitoksiin. Lähi-idän välittäjät ovat vaihtaneet alustavia ehdotuksia Teheranin ja Washingtonin välillä. Yhdysvaltain viranomaiset ovat kertoneet olevansa valmiita jatkokeskusteluihin lähipäivinä.

Samalla Yhdysvallat kiristää painetta Irania kohtaan ja lähettää lisää joukkoja Lähi-itään.

Yhdysvallat iskee Iraniin ”kovemmin kuin koskaan aiemmin”, jos Teheran ei suostu sopimukseen, Leavitt sanoi toimittajille keskiviikkona.

– Presidentti Trump ei bluffaa, ja hän on valmis päästämään helvetin irti, Leavitt jatkoi.

Trump on WSJ:n mukaan valmis määräämään yhdysvaltalaisjoukkoja Iranin maaperälle, mutta suhtautuu siihen pidättyvästi osin siksi, että se voisi vaarantaa tavoitteen sodan nopeasta päättämisestä. Hän pelkää, että kaatuneiden amerikkalaissotilaiden määrä kasvaisi. Tähän mennessä lähes 300 amerikkalaista on haavoittunut ja 13 on kuollut.

Sisäpiiristä varoitetaan, että Trumpin päätöksiä sodasta on usein vaikea ennakoida. Kulissien takana presidentti on horjunut diplomatian ja iskujen lisäämisen välillä. Osa hänen lähipiiristään kehottaa kovempiin toimiin ja katsoo, että hallinnon vaihtaminen Iranissa voisi määrittää hänen poliittisen perintönsä.

– Neuvottelemme pommeilla, kiteytti puolustusministeri Pete Hegseth tiistaina.

Trump sanoi aiemmin tällä viikolla, että Hegseth ja asevoimien esikuntapäälliköiden neuvoston puheenjohtaja, kenraali Dan Caine olivat ”varsin pettyneitä” siihen, että sota voisi olla pian ohi.

– Heitä ei kiinnosta sopimus, vaan ainoastaan tämän voittaminen, Trump totesi.

Sodan päättäminen ei ole yksin Trumpin käsissä. Yhdysvallat ja Iran ovat yhä kaukana sopimuksesta, ja Teheran on toistaiseksi torjunut suorat neuvottelut.

Ilman sopimusta tai selvää sotilaallista voittoa Trump joutunee kohtaamaan Hormuzinsalmen sulkemisen jatkumisen, mikä pitää globaalit energiamarkkinat myllerryksessä. Israel voi jatkaa operaatioitaan ilman Yhdysvaltoja. Viikkojen ajan iskuja kokeneet Persianlahden maat harkitsevat myös omia vastatoimiaan.