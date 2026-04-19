USA raivaa merimiinoja Hormuzinsalmessa meridroonien avulla

Yhdysvaltain asevoimat käyttää miehittämättömiä meridrooneja mahdollisten merimiinojen raivaamiseen Hormuzinsalmessa osana operaatiota, jonka tavoitteena on vähentää Iranin vaikutusvaltaa alueella ja palauttaa kaupallinen merenkulku vilkkaalle merireitille, kertoo The Wall Street Journal.

Hanketta kuvaillaan hiljaiseksi yritykseksi avata yksi maailman tärkeimmistä öljynkuljetusväylistä uudelleen laajemmalle liikenteelle. Sotilasasiantuntijoiden mukaan miinojen poistaminen on keskeinen edellytys sille, että alukset voisivat kulkea salmen keskiosan kautta sen sijaan, että ne joutuvat käyttämään hitaampia ja ruuhkaisempia reittejä Iranin rannikon läheisyydessä.

Tilanne alueella kiristyi viikonloppuna, kun Iran sulki Hormuzinsalmen uudelleen ja ampui ainakin kahta alusta protestina Yhdysvaltojen toimille.

– Alusten joutuminen hyökkäyksen kohteeksi on suurin pelote liikenteen kannalta, sanoo sotilasasiantuntija.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat esittäneet ristiriitaisia arvioita mahdollisten miinojen määrästä ja niiden aiheuttamasta uhasta, mutta asiantuntijoiden mukaan niiden raivaaminen on välttämätöntä merenkulun palauttamiseksi.

Yhdysvaltain laivasto on lisännyt miehittämättömien pinta- ja vedenalaisten järjestelmien käyttöä osaksi miinantorjuntakykyään samalla kun se vähentää perinteisten miinanraivaajien käyttöä. Järjestelmät käyttävät kaikuluotausta merenpohjan kartoittamiseen ilman, että miehistö altistuu vaaralle.

– Kaluston menetyksistä ei tarvitse olla yhtä huolissaan, joten niiden lähettäminen miinakentälle on paljon hyväksyttävämpää, ja menetetyt yksiköt voidaan korvata, sanoo RAND-tutkimuslaitoksen edustaja Scott Savitz.

Yhdysvaltain puolustusviranomaisen mukaan operaatiossa käytetään sekä miehitettyjä että miehittämättömiä järjestelmiä, mutta yksityiskohtia ei avattu.

Asiantuntijoiden mukaan salmen kaltaisessa kapeassa väylässä alustava kartoitus voidaan tehdä nopeasti.

– Pieni alue voidaan kartoittaa päivissä, ei viikoissa, miehittämättömillä vedenalaisilla ajoneuvoilla, sanoo entinen Yhdysvaltain laivaston vara-amiraali Kevin Donegan.

Hänen mukaansa liikenne voisi tällöin alkaa kulkea ensin kapeaa turvallista väylää pitkin, jota laajennettaisiin myöhemmin.

Asiantuntijoiden mukaan miinojen raivaaminen voisi myös avata tien mahdollisille saattueille, joilla kauppalaivoja suojattaisiin niiden kulkiessa salmen läpi. Toiminta olisi kuitenkin hidasta ja kestäisi viikoista kuukausiin.